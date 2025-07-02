Во втором квартале Tesla поставила 384 122 электромобиля, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это уже второе подряд квартальное падение. Теперь компания должна наверстать почти 110 000 авто до конца года, чтобы выйти хотя бы в ноль, пишет Bloomberg .

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Несмотря на снижение, результат оказался лучше пессимистических прогнозов аналитиков, некоторые из них ожидали падения более чем на 20%. На этом фоне акции Tesla выросли на 4% на открытии торгов в среду, 2 июля.

В компании рассчитывали на продажи обновленной Model Y – самой популярной модели Tesla. Однако в целом модельная линейка теряет конкурентоспособность: в Китае компания теснит BYD и Xiaomi, а на американском рынке усиливает позиции General Motors.

Новые более дешевые модели, которые Tesla обещала запустить в производство еще в первой половине года, до сих пор не появились – аналитики считают, что запуск отложили.

Аналитики Bloomberg ожидают, что Tesla завершит год с падением на 8%, до 1,65 млн автомобилей против 1,79 млн в прошлом году.

Контекст

Цифры противоречат заявлениям Илона Маска, который в мае заявил о «возобновлении спроса» после слабого начала года, вызванного, в частности, критикой его участия в администрации Дональда Трампа.

Но ситуация может усугубиться. Конгресс рассматривает законопроект, отменяющий налоговые льготы на покупку электрокаров. Это может серьезно ударить по продажам Tesla в конце года. В январе менеджмент компании обещал возвращение к росту в 2024 году, но уже в апреле пообещал обновить прогноз после отчета за квартал.