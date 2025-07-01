Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность депортации миллиардера Илона Маска из-за его публичной критики законопроекта о налогах и госрасходах, пишет Bloomberg . После комментариев Трампа акции Tesla потеряли более 4%.

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Конфликт между бывшими союзниками обострился после заявлений Маска о намерениях создать третью политическую силу в США.

«Не знаю… Нужно будет посмотреть», – заявил Трамп в ответ на вопросы журналистов о возможности депортации Маска, родившегося в ЮАР.

Tesla потеряла более 4% на премаркете после того, как Трамп повторил, что Маск «теряет свой EV-мандат», то есть льготные условия, стимулировавшие продажу электромобилей. Обсуждаемый в Сенате законопроект предполагает отмену налоговых льгот для покупателей электрокаров.

Контекст

Противостояние Маска и Трампа стало публичным на фоне рассмотрения Сенатом законопроекта о снижении налогов и росте госрасходов на $3,3 трлн. Маск считает, что он уничтожит экономическую стабильность и сведет на нет экономию, которой достиг DOGE.

Накануне Трамп пригрозил проверкой государственных субсидий, получаемых Tesla и SpaceX. Он считает, что без субсидий Маску «пришлось бы закрыть все и вернуться в ЮАР», поскольку он не смог бы финансировать запуск ракет, производство электрокаров и спутников.

Маск не замедлил ответить в X: «Я прямо говорю – ОТМЕНИТЕ ВСЕ», – написал он, добавив, что готов лично бороться за то, чтобы авторы законопроекта «потеряли место в Конгрессе».

Миллиардер предложил создать новую политическую силу, назвав действующий истеблишмент «Партией Свиньи Порки», которая, по его словам, «не имеет ничего общего с интересами граждан».