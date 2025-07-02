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Amazon доверила флот из миллиона роботов новой ИИ-системе. Как она меняет логистику

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Робот Proteus, перемещающий тележки с пакетами к грузовикам доставки на одном из складов Amazon /Getty Images

Робот Proteus, перемещающий тележки с пакетами к грузовикам доставки на одном из складов Amazon Фото Getty Images

Компания Amazon объявила о запуске миллионного робота в своих логистических центрах и внедрении новой генеративной модели искусственного интеллекта DeepFleet, пишет CNBC.

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Подробности

  • Роботы работают на более чем 300 объектах Amazon по всему миру. По словам вице-президента компании Скотта Дрессера, DeepFleet уже сокращает время передвижения роботов на 10%, что позволяет быстрее обрабатывать заказы и снижать затраты на доставку.
  • Amazon использует роботов с 2012 года – их функциональность выросла от передвижения полок до транспортировки грузов весом более 500 кг.
  • Компания подчеркнула, что автоматизация не приводит к массовым увольнениям: на новом складе в Луизиане после запуска ИИ-системы количество технического персонала выросло на 30%. Роботы, по замыслу, должны дополнять людей, принимая на себя рутинную и физически тяжелую работу.

Контекст

Новость появилась на фоне более широкого тренда автоматизации в технологической индустрии. Amazon только за последние два года сократила более 27 000 работников, а CEO компании Энди Джесси признает: внедрение генеративного ИИ приведет к сокращению некоторых должностей.

Подобные планы и у других игроков. Например, Tesla готовится запустить гуманоидных роботов на своих производствах.

Развитие роботизации вызывает опасения по поводу будущего рабочих мест. Опрос Pew Research показывает, что именно работники складов и фабрик – наиболее уязвимая группа.

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