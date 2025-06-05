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Amazon интегрирует ИИ в логистику: «умные» работы, очки для курьеров и прогнозы спроса

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Amazon представила ряд новшеств, внедряющих искусственный интеллект во все этапы ее логистической цепи – от складов до доставки. Таким образом компания хочет ускорить обслуживание клиентов и уменьшить влияние на окружающую среду, пишет Reuters.

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Подробности

  • Amazon объявила о создании нового подразделения в лаборатории Lab126, которое будет заниматься разработкой складских роботов с функциями agentic AI – искусственного интеллекта, способного самостоятельно принимать решения и выполнять задачи без дополнительных указаний человека.
  • Такие работы смогут, например, разгрузить трейлер, а затем перейти к сбору деталей для ремонта. Это большой скачок по сравнению с нынешними машинами, выполняющими только одну функцию.
  • Эти системы будут особенно полезны в пиковые сезоны, например, во время праздников, говорит руководитель направления робототехники Amazon.
  • Компания интегрирует генеративный ИИ в навигационные карты для курьеров. Новые карты отражают точные контуры зданий и потенциальные препятствия, позволяющие более эффективно доставлять посылки в сложные локации – большие офисные комплексы или жилые районы.
  • Эти технологии могут стать основой для специальных «умных» очков с навигацией, тестируемых для доставки, отметила Amazon.
  • Параллельно ИИ помогает прогнозировать спрос в разных регионах и оптимизировать ассортимент и размещение товаров для доставки в тот же день. К примеру, в Бостоне будут продавать иные книги, чем в Бойсе, в соответствии с локальными потребностями, отметил директор направления прогнозирования спроса Amazon.

Контекст

Agentic AI – одно из самых перспективных направлений в сфере ИИ. В отличие от простых алгоритмов, оно позволяет машинам действовать автономно, опираясь на команды на естественном языке.

Такие технологии используются для автоматизации рутины, управления складом, навигации и персонализации предложений.

Amazon давно инвестирует в развитие ИИ – от персональных устройств (Alexa) до масштабных логистических процессов. Компания также разрабатывает новые инструменты доставки, но отмечает, что программное обеспечение для курьеров остается необязательным, чтобы избежать юридических рисков, связанных с контролем за контрактными работниками.

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