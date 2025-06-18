Подразделение беспилотных транспортных средств Amazon.com Inc. – Zoox – открыло свой первый завод по серийному производству роботакси, что стало важным шагом на пути к запуску коммерческой службы роботакси, которая будет конкурировать с Waymo и Tesla, пишет Reuters.
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Ключевые факты
- Завод в Хейворде, Калифорния, может собирать более 10 000 автомобилей в год при полной мощности, хотя Zoox не раскрывает первоначальные производственные цели. Компания ожидает, что завод создаст сотни рабочих мест в регионе по мере роста.
- Zoox проводит тестирование в разных городах США с более чем 20 транспортными средствами и планирует запустить коммерческие услуги в Лас-Вегасе в этом году, а затем в Сан-Франциско, где он стремится расширить зоны деятельности.
- В данное время оператор проводит испытания в районе SoMa (South of Market) в Сан-Франциско и рассчитывает вскоре начать обслуживать пассажиров.
- «Это расширение, а также ожидаемый спрос, когда поездки откроются для широкой публики, и дополнительные выходы на рынок в ближайшие годы оправдывают это увеличение производства роботакси», – говорится в заявлении Zoox.
Контекст
Коммерческий запуск столкнет Zoox с подразделением Alphabet Inc. Waymo, который годами эксплуатирует беспилотные такси и расширяется по всей стране, и Tesla Илона Маска, которая планирует запустить свою платную услугу роботакси 22 июня.
Zoox похож на шаттл и не имеет руля или педалей, у него четыре сиденья, повернутые внутрь такси. Это контрастирует с операторами типа Waymo, которые модернизируют имеющиеся автомобили с помощью камер, датчиков и других технологий. Tesla планирует запустить свою службу роботакси с внедорожниками Model Y, оснащенными программным обеспечением для самостоятельного вождения. Компания также намерена представить специально разработанный двухместный Cybercab без ручного управления.
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