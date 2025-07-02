Компанія Amazon оголосила про запуск мільйонного робота у своїх логістичних центрах і впровадження нової генеративної моделі штучного інтелекту DeepFleet, пише CNBC .

Деталі

Роботи працюють на понад 300 об’єктах Amazon по всьому світу. За словами віцепрезидента компанії Скотта Дресера, DeepFleet уже скорочує час пересування роботів на 10%, що дозволяє швидше обробляти замовлення та знижувати витрати на доставку.

Amazon використовує роботів з 2012 року – їхня функціональність зросла від пересування полиць до транспортування вантажів вагою понад 500 кг.

Компанія наголосила, що автоматизація не призводить до масових звільнень: на новому складі в Луїзіані після запуску ШІ-системи кількість технічного персоналу зросла на 30%. Роботи, за задумом, мають доповнювати людей, беручи на себе рутинну й фізично важку роботу.

Контекст

Новина з’явилась на тлі ширшого тренду автоматизації в технологічній індустрії. Amazon лише за останні два роки скоротила понад 27 000 працівників, а CEO компанії Енді Джессі визнає: впровадження генеративного ШІ призведе до скорочення деяких посад.

Подібні плани мають й інші гравці. Наприклад, Tesla готується запустити гуманоїдних роботів на своїх виробництвах.

Розвиток роботизації викликає побоювання щодо майбутнього робочих місць. Опитування Pew Research показує, що саме працівники складів і фабрик – найбільш уразлива група.