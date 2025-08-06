Apple инвестирует дополнительно $100 млрд в производственные мощности в США. Это часть договоренностей с президентом Дональдом Трампом, который добивается возвращения критического производства в страну и угрожает ввести новые пошлины на импортную продукцию, в частности iPhone, пишет Bloomberg .

Подробности

Трамп должен объявить об этом в среду в Белом доме. На мероприятии ожидается участие CEO Apple Тима Кука.

Инвестиционная программа включает расширение локального производства компонентов, новые инициативы для американских поставщиков и проекты типа завода серверов в Хьюстоне и учебного центра в Мичигане.

В итоге Apple увеличит свои общие обязательства по инвестициям в США до $600 млрд.

Новое обязательство стало ответом на угрозы Трампа ввести пошлину в 25% на iPhone, если компания не перенесет часть производства в США. В настоящее время большинство iPhone, которые продаются в США, производятся в Индии, а другая продукция – во Вьетнаме.

Однако перенос производства iPhone в США станет масштабным вызовом из-за глубокой интеграции Apple в цепи поставок Китая и Индии.

Контекст

Apple стремится снизить влияние тарифов на прибыль. Компания уже понесла убытки на $800 млн в июне и ожидает еще $1,1 млрд дополнительных расходов в третьем квартале, если тарифная политика не изменится.

Кук пытается договориться с Трампом об исключениях для ключевых продуктов – как это уже было в предыдущей президентской каденции.

Apple стала одной из нескольких компаний, присоединившихся к масштабной инициативе по локализации производства в США. Ранее Трамп анонсировал $100 млрд инвестиций в дата-центры от Oracle, SoftBank и OpenAI, а также договорился с Nvidia о производстве ИИ-инфраструктуры стоимостью до $500 млрд.

Инвестиции стали элементом внешней политики США: ЕС согласился инвестировать $600 млрд в США, а Япония – создать фонд на $550 млрд.

Несмотря на амбициозные цифры, предыдущая инициатива Apple на $500 млрд и создание 20 000 рабочих мест, объявленная в феврале, добавила лишь $39 млрд новых расходов и около 1000 рабочих мест в год.