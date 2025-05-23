Трамп пригрозив Apple митом у 25%, якщо вона не вироблятиме iPhone у США

Президент Дональд Трамп пригрозив Apple Inc. митом у розмірі не менше 25%, якщо технологічна компанія не вироблятиме iPhone у США. Про це він написав у соцмережі Truth Social 23 травня.

Ключові факти

«Я давно повідомив Тіму Куку з Apple і очікую, що їх iPhone, які будуть продаватися в США, будуть вироблятися в Сполучених Штатах, а не в Індії або деінде», – зазначив Трамп у своєму повідомленні.

В іншому випадку, заявив президент США, для Apple встановлять мито у розмірі «не менше 25%».

Фʼючерси на американські акції впали до сесійних мінімумів на тлі заяви Трампа, лідерами зниження стали контракти Nasdaq 100. Акції Apple впали на 4%.

Контекст

Apple виробляє більшу частину своїх iPhone у Китаї і не має виробництва смартфонів у США. Компанія пообіцяла найняти більше робітників у США та зобовʼязалася витратити мільярди всередині країни протягом наступних чотирьох років.

У травні Трамп вже критикував Apple, заявивши, що він попросив генерального директора компанії Тіма Кука припинити будівництво заводів в Індії – частину зусиль із перенесення виробництва з Китаю – і натомість зосередитися на США.