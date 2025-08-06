Apple інвестує додатково $100 млрд у виробничі потужності у США. Це частина домовленостей із президентом Дональдом Трампом, який домагається повернення критичного виробництва в країну та погрожує ввести нові мита на імпортну продукцію, зокрема iPhone, пише Bloomberg.
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Деталі
- Трамп має оголосити про це у середу в Білому домі. На заході очікується участь CEO Apple Тіма Кука.
- Інвестиційна програма включає розширення локального виробництва компонентів, нові ініціативи для американських постачальників і проєкти на кшталт заводу серверів у Хʼюстоні та навчального центру в Мічигані.
- У підсумку Apple збільшить свої загальні зобов’язання з інвестицій у США до $600 млрд.
- Нове зобов’язання стало відповіддю на погрози Трампа запровадити мито у 25% на iPhone, якщо компанія не перенесе частину виробництва до США. Наразі більшість iPhone, які продаються у США, виробляються в Індії, а інша продукція – у Вʼєтнамі.
- Однак, перенесення виробництва iPhone у США стане масштабним викликом через глибоку інтеграцію Apple у ланцюги постачання Китаю та Індії.
Контекст
Apple прагне зменшити вплив тарифів на прибуток. Компанія вже зазнала збитків на $800 млн у червні та очікує ще $1,1 млрд додаткових витрат у третьому кварталі, якщо тарифна політика не зміниться.
Кук намагається домовитися з Трампом про винятки для ключових продуктів – як це вже було у попередній президентській каденції.
Apple стала однією з кількох компаній, які приєдналися до масштабної ініціативи з локалізації виробництва у США. Раніше Трамп анонсував $100 млрд інвестицій у дата-центри від Oracle, SoftBank та OpenAI, а також домовився з Nvidia про виробництво ШІ-інфраструктури вартістю до $500 млрд.
Інвестиції стали елементом зовнішньої політики США: ЄС погодився інвестувати $600 млрд у США, а Японія – створити фонд на $550 млрд.
Попри амбітні цифри, попередня ініціатива Apple на $500 млрд і створення 20 000 робочих місць, оголошена в лютому, додала лише $39 млрд нових витрат і близько 1000 робочих місць на рік.
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