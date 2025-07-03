Компания BlackBerry была лидером на рынке смартфонов и символом успеха на Уолл-стрит в 2000-х. Сейчас капитализация компании упала с $30 млрд до $3 млрд. Лишь одна стратегическая ошибка превратила технологического гиганта в тень прошлого. Forbes Polska рассказывает историю падения BlackBerry и каким уроком она может быть для Apple

Когда основатель компании Apple Стив Джобс в 2007 году презентовал iPhone, соучредитель компании BlackBerry Майк Лазаридис, который еще за семь лет до того первым «вставил компьютер» в мобильный телефон и снабдил его клавиатурой, просто пренебрег этим. Это была революция, которая проспала последующую революцию.

Сегодня Apple кажется непоколебимой компанией. Ее капитализация – $3 трлн, ежегодно она продает по миру более 220 млн новых смартфонов, а база лояльных пользователей насчитывает 1,3 млрд человек. Но когда в середине мая 2025-го самый горячий стартап мира OpenAI объявил о приобретении стартапа от автора дизайна iPhone Джонни Айва за $6,5 млрд, многие инвесторы почувствовали тревогу.