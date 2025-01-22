Трамп оголосив про запуск проєкту «Зоряна брама» із розвитку ШІ з інвестиціями $500 млрд

Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск компанії Stargate, яка об’єднає провідних технологічних гігантів OpenAI, SoftBank та Oracle для розвитку інфраструктури штучного інтелекту. Про це пише CNN 21 січня. Партнери проєкту інвестують $100 млрд на початковому етапі, а в найближчі роки планують збільшити вкладення до $500 млрд.

Деталі

Stargate зосередиться на створенні фізичної та віртуальної інфраструктури для роботи ШІ нового покоління, зокрема, мережі центрів обробки даних по всій країні.

Проєкт має створити близько 100 000 робочих місць у США. Перший об’єкт компанії, площею 1 млн квадратних футів, уже будується в Техасі, повідомив Ларрі Еллісон, керівник Oracle.

Експерти наголошують на важливості розвитку центрів обробки даних, мікросхем, енергетичних ресурсів і водопостачання для підтримки роботи сучасних нейромереж. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман закликав уряд США прискорити інвестиції в ШІ, щоб випередити Китай у цій сфері.

На думку Альтмана, штучний інтелект змінить економіку, військову стратегію та глобальну конкуренцію. «Дональд Трамп вдало залучить інвестиції у ШІ», – заявив він, зазначивши, що світові фонди готові вкласти $175 млрд у перспективні проєкти.

У Stargate фінансову відповідальність візьме на себе SoftBank, операційне керівництво – OpenAI, а очолить компанію лідер SoftBank Масайосі Сон. Oracle та MGX також стануть ключовими партнерами проєкту.

Учасники попереджають: якщо США не зможуть залучити ці кошти, вони можуть потрапити до проєктів, підтримуваних Китаєм, що посилить вплив Комуністичної партії КНР.

Контекст

У вересні BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), Microsoft та держінвесткомпанія ОАЕ MGX оголосили про створення фонду GAIIP, який інвестуватиме у штучний інтелект, зокрема в будівництво нових центрів обробки даних. Компанії мають намір залучити до фонду $30 млрд.

Попит на графічні процесори Nvidia, які відіграють ключову роль у розвитку ШІ, привів до значних злетів акцій компанії. Протягом останнього десятиліття Nvidia зазнала кількох бумів: під час пандемії через ігрові відеокарти, під час майнінгового ажіотажу та через стрімке зростання попиту на обладнання для ШІ.

У жовтні Nvidia тимчасово стала найдорожчою компанією у світі. Її ринкова капіталізація досягла $3,53 трлн, у порівнянні з $1 трлн у 2023 році. Це стало можливим завдяки високому попиту на ШІ-чипи компанії.

Фінансові установи Волл-стріт, включаючи Blackstone, Pimco, Carlyle та BlackRock, надали понад $11 млрд нішевим технологічним компаніям, які спеціалізуються на створенні чипів Nvidia. Водночас вони створили новий ринок боргових зобов’язань, надаючи кредити компаніям, які розробляють продукти на основі ШІ.

Як відзначає FT, бурхлива економіка Кремнієвої долини, що базується на графічних процесорах, дедалі більше залежить від фінансової підтримки великих інвесторів із Нью-Йорка.