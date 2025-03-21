АРМА назначило управляющего для «Укртранспневматики», ранее принадлежавшей россиянам

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) завершило отбор управляющего для производственного комплекса «Укртранспневматика» в Лебедине Сумской области, ранее принадлежавшего российской компании «Транспневматика». Об этом сообщила пресс-служба АРМА 21 марта.
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Подробности
- Тендер, проведенный через Prozorro, выиграло ООО «Днепровский электромеханический завод». По условиям договора 99,9% доходов от управления пойдет в госбюджет Украины, а управляющий будет ежегодно вносить гарантированный платеж в размере 2 024 773,62 грн без НДС, независимо от доходности.
- В АРМА отметили, что комплекс был арестован и передан в управление по решению Заречного райсуда города Сумы.
Контекст
Предприятие «Укртранспневматика» (бывший Лебединский завод «Укртранспневматика») создано в 1961 году на основе механических мастерских торфопредприятия под названием Лебединский завод станочных узлов.
Оно специализируется на разработке и производстве тормозных цилиндров, авторегуляторов и соединительных рукавов для железнодорожного транспорта и метрополитена. Главные заказчики продукции – предприятия «Укрзализныци».
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