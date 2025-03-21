АРМА призначило управителя для «Укртранспневматики», що раніше належав росіянам

Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) завершило відбір управителя для виробничого комплексу «Укртранспневматика» в Лебедині на Сумщині, який раніше належав російській компанії «Транспневматика». Про це повідомила пресслужба АРМА 21 березня.

Деталі

Тендер, проведений через Prozorro, виграло ТОВ «Дніпровський електро-механічний завод». За умовами договору 99,9% доходів від управління піде до держбюджету України, а управитель щороку вноситиме гарантований платіж у розмірі 2 024 773,62 грн без ПДВ, незалежно від прибутковості.

В АРМА зазначили, що комплекс арештували та передали в управління за рішенням Зарічного райсуду міста Суми.

Контекст

Підприємство «Укртранспневматика» (колишній Лебединський завод «Укртранспневматика») створене в 1961 році на основі механічних майстерень торфопідприємства під назвою Лебединський завод верстатних вузлів.

Воно спеціалізується на розробці та виробництві гальмівних циліндрів, авторегуляторів і з’єднувальних рукавів для залізничного транспорту та метрополітену. Головними замовниками продукції є підприємства «Укрзалізниці».