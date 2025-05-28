Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс для поиска управляющего 25% доли в уставном капитале ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (КВСЗ) – одного из ключевых и старейших машиностроительных предприятий Украины. Об этом сообщила пресс-служба АРМА 28 мая.

Подробности

Доля принадлежит компании Capital Management GmbH, ее номинальная стоимость составляет 21 502 416 грн. Завод, расположенный в Кременчуге Полтавской области, играет важную роль в транспортной инфраструктуре Украины и является ведущим производителем железнодорожного подвижного состава.

Тендерные предложения принимаются до 4 июня 2025 г. В конкурсе могут участвовать компании и организации, отвечающие законодательным требованиям и имеющие опыт управления активами, сообщили в АРМА.

Контекст

В 2022 году по ходатайству Офиса генпрокурора были арестованы акции КВСЗ. Как сообщила Киевская городская прокуратура, причиной стала закупка комплектующих у компаний, связанных с акционером завода, гражданином РФ Станиславом Гамзаловым.

Следствие установило, что КВСЗ систематически покупал детали для вагонов у российских компаний по завышенным ценам, хотя были доступны более дешевые украинские аналоги. Прокуратура разоблачила схему, по которой средства выводились на счета российских предприятий при участии гражданина РФ, владеющего 25% акций КВСЗ. По данным следствия, эти средства могли использоваться для финансирования деятельности, направленной на «насильственный захват власти и изменение границ Украины».

Ранее «Укрзализныця» выразила заинтересованность в управлении российской долей КВСЗ, отметив, что это позволило бы углубить сотрудничество с заводом и вывести его на новый уровень.