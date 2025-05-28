Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

АРМА ищет управителя для доли в Крюковском вагоностроительном заводе

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» /Википедия

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Фото Википедия

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс для поиска управляющего 25% доли в уставном капитале ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (КВСЗ) – одного из ключевых и старейших машиностроительных предприятий Украины. Об этом сообщила пресс-служба АРМА 28 мая.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Подробности

  • Доля принадлежит компании Capital Management GmbH, ее номинальная стоимость составляет 21 502 416 грн. Завод, расположенный в Кременчуге Полтавской области, играет важную роль в транспортной инфраструктуре Украины и является ведущим производителем железнодорожного подвижного состава.
  • Тендерные предложения принимаются до 4 июня 2025 г. В конкурсе могут участвовать компании и организации, отвечающие законодательным требованиям и имеющие опыт управления активами, сообщили в АРМА.

Контекст

В 2022 году по ходатайству Офиса генпрокурора были арестованы акции КВСЗ. Как сообщила Киевская городская прокуратура, причиной стала закупка комплектующих у компаний, связанных с акционером завода, гражданином РФ Станиславом Гамзаловым.

Следствие установило, что КВСЗ систематически покупал детали для вагонов у российских компаний по завышенным ценам, хотя были доступны более дешевые украинские аналоги. Прокуратура разоблачила схему, по которой средства выводились на счета российских предприятий при участии гражданина РФ, владеющего 25% акций КВСЗ. По данным следствия, эти средства могли использоваться для финансирования деятельности, направленной на «насильственный захват власти и изменение границ Украины».

Ранее «Укрзализныця» выразила заинтересованность в управлении российской долей КВСЗ, отметив, что это позволило бы углубить сотрудничество с заводом и вывести его на новый уровень.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні