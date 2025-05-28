Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс для пошуку управителя 25% частки у статутному капіталі ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (КВБЗ) – одного з ключових і найстаріших машинобудівних підприємств України. Про це повідомила пресслужба АРМА 28 травня.

Деталі

Частка належить компанії Capital Management GmbH, її номінальна вартість становить 21 502 416 грн. Завод, розташований у Кременчуці Полтавської області, відіграє важливу роль у транспортній інфраструктурі України та є провідним виробником залізничного рухомого складу.

Тендерні пропозиції приймаються до 4 червня 2025 року. У конкурсі можуть брати участь компанії та організації, які відповідають законодавчим вимогам і мають досвід управління активами, повідомили в АРМА.

Контекст

У 2022 році за клопотанням Офісу генпрокурора було заарештовано акції КВБЗ. Як повідомила Київська міська прокуратура, причиною стала закупівля комплектуючих у компаній, пов’язаних із акціонером заводу, громадянином РФ Станіславом Гамзаловим.

Слідство встановило, що КВБЗ систематично купував деталі для вагонів у російських компаній за завищеними цінами, хоча були доступні дешевші українські аналоги. Прокуратура викрила схему, за якою кошти виводилися на рахунки російських підприємств за участі громадянина РФ, який володіє 25% акцій КВБЗ. За даними слідства, ці кошти могли використовуватися для фінансування діяльності, спрямованої на «насильницьке захоплення влади та зміну кордонів України».

Раніше «Укрзалізниця» висловила зацікавленість в управлінні російською часткою КВБЗ, зазначивши, що це дозволило б поглибити співпрацю з заводом і вивести її на новий рівень.