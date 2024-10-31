Авиаудар по многоэтажке. В Харькове продолжается спасательная операция, известно об одном погибшем и 35 раненых

В Харькове в результате попадания КАБ в многоэтажку погиб 12-летний мальчик, по меньшей мере 35 человек получили ранения, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Под завалами находится еще один 15-летний мальчик, идет спасательная операция.
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Ключевые факты
- Ночная атака РФ разрушила подъезд многоэтажки, разбор завалов продолжается. Вероятно, под завалами могут быть еще люди.
- «Полицейские получили сообщение о 15-летнем парне, который не выходит на связь. Задействованы все необходимые подразделения по поиску», – написал министр.
- Спасательная операция в Харькове продолжается. Поиски усугубляются значительной поврежденностью конструкции дома и угрозой обвала.
- По предварительным данным, враг ударил ФАБ-500.
- Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места авиаудара по Харькову, призвав союзников не тянуть с принятием решений о помощи.
- «Партнеры видят, что каждый день происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение – это, по меньшей мере, десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины», – написал он.
Контекст
28 октября Россия нанесла удары управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова, в результате атаки есть прямое попадание в историческое здание Госпрома. Повреждения также получили жилые дома, расположенные рядом. По данным правоохранителей, оккупанты ударили по городу ФАБ-500.
В ночь на 31 октября Силы ПВО уничтожили 17 дронов и две ракеты, сообщили Воздушные силы ВСУ.
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