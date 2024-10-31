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Авиаудар по многоэтажке. В Харькове продолжается спасательная операция, известно об одном погибшем и 35 раненых

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В Харькове в результате попадания КАБ в многоэтажку погиб 12-летний мальчик, по меньшей мере 35 человек получили ранения, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Под завалами находится еще один 15-летний мальчик, идет спасательная операция.

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Ключевые факты

  • Ночная атака РФ разрушила подъезд многоэтажки, разбор завалов продолжается. Вероятно, под завалами могут быть еще люди.
  • «Полицейские получили сообщение о 15-летнем парне, который не выходит на связь. Задействованы все необходимые подразделения по поиску», – написал министр.
  • Спасательная операция в Харькове продолжается. Поиски усугубляются значительной поврежденностью конструкции дома и угрозой обвала.
  • По предварительным данным, враг ударил ФАБ-500.
Авиаудар по многоэтажке. В Харькове продолжается спасательная операция, известно об одном погибшем и 35 раненых /Фото 1

Фото: ГСЧС

Авиаудар по многоэтажке. В Харькове продолжается спасательная операция, известно об одном погибшем и 35 раненых /Фото 2

Фото: ГСЧС

Авиаудар по многоэтажке. В Харькове продолжается спасательная операция, известно об одном погибшем и 35 раненых /Фото 3

Фото: ОВА

Авиаудар по многоэтажке. В Харькове продолжается спасательная операция, известно об одном погибшем и 35 раненых /Фото 4

Фото: ОВА

Авиаудар по многоэтажке. В Харькове продолжается спасательная операция, известно об одном погибшем и 35 раненых /Фото 5

Фото: ОВА

Авиаудар по многоэтажке. В Харькове продолжается спасательная операция, известно об одном погибшем и 35 раненых /Фото 6

Фото: ОВА

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  • Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места авиаудара по Харькову, призвав союзников не тянуть с принятием решений о помощи.
  • «Партнеры видят, что каждый день происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение – это, по меньшей мере, десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины», – написал он.

Контекст

28 октября Россия нанесла удары управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова, в результате атаки есть прямое попадание в историческое здание Госпрома. Повреждения также получили жилые дома, расположенные рядом. По данным правоохранителей, оккупанты ударили по городу ФАБ-500.

В ночь на 31 октября Силы ПВО уничтожили 17 дронов и две ракеты, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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