Россия нанесла удары управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова, в результате атаки есть прямое попадание в историческое здание Госпрома, сообщает Харьковский городской совет. Повреждения также получили жилые дома, расположенные рядом.
Здание Госпрома в стиле конструктивизма является памяткой национального значения.
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Ключевые факты
- Мэр Игорь Терехов сообщил, что коммунальные службы работают над устранением последствий взрыва, в частности, деблокируют входную дверь и закрывают контуры.
- «Это архитектурный ансамбль, историческое достояние Харькова. Во время Второй мировой войны даже Гитлер не сделал того, что натворили россияне», – подчеркнул он.
- Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что в результате обстрела центральной части города повреждены здания медицинского и административных учреждений.
- По состоянию на 23:30 было известно о семи пострадавших в результате вражеской атаки по зданию Госпрома.
- По предварительным данным правоохранителей, оккупанты ударили ФАБ-500.
Контекст
Здание Государственной промышленности считается одним из символов Харькова. Один из первых советских небоскребов был построен в 1925–1928 годах. Его официально открыли 7 ноября 1928 года.
Здание Госпрома находится под охраной ЮНЕСКО и является памятником архитектуры.
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