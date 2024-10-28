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Россия атаковала Харьков авиабомбами, повреждено здание Госпрома

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Россия нанесла удары управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова, в результате атаки есть прямое попадание в историческое здание Госпрома, сообщает Харьковский городской совет. Повреждения также получили жилые дома, расположенные рядом.

Здание Госпрома в стиле конструктивизма является памяткой национального значения.

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Ключевые факты

  • Мэр Игорь Терехов сообщил, что коммунальные службы работают над устранением последствий взрыва, в частности, деблокируют входную дверь и закрывают контуры.
  • «Это архитектурный ансамбль, историческое достояние Харькова. Во время Второй мировой войны даже Гитлер не сделал того, что натворили россияне», – подчеркнул он.
  • Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что в результате обстрела центральной части города повреждены здания медицинского и административных учреждений.
  • По состоянию на 23:30 было известно о семи пострадавших в результате вражеской атаки по зданию Госпрома.
  • По предварительным данным правоохранителей, оккупанты ударили ФАБ-500.
Россия атаковала Харьков авиабомбами, повреждено здание Госпрома /Фото 1

Фото: Харьковская ОВА

Россия атаковала Харьков авиабомбами, повреждено здание Госпрома /Фото 2

Фото: Харьковская ОВА

Россия атаковала Харьков авиабомбами, повреждено здание Госпрома /Фото 3

Фото: Харьковская ОВА

Россия атаковала Харьков авиабомбами, повреждено здание Госпрома /Фото 4

Фото: Харьковская ОВА

Россия атаковала Харьков авиабомбами, повреждено здание Госпрома /Фото 5

Фото: Харьковская ОВА

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Контекст

Здание Государственной промышленности считается одним из символов Харькова. Один из первых советских небоскребов был построен в 1925–1928 годах. Его официально открыли 7 ноября 1928 года.

Здание Госпрома находится под охраной ЮНЕСКО и является памятником архитектуры.

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