Россия нанесла удары управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова, в результате атаки есть прямое попадание в историческое здание Госпрома, сообщает Харьковский городской совет. Повреждения также получили жилые дома, расположенные рядом.

Ключевые факты

Мэр Игорь Терехов сообщил, что коммунальные службы работают над устранением последствий взрыва, в частности, деблокируют входную дверь и закрывают контуры.

«Это архитектурный ансамбль, историческое достояние Харькова. Во время Второй мировой войны даже Гитлер не сделал того, что натворили россияне», – подчеркнул он.

Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что в результате обстрела центральной части города повреждены здания медицинского и административных учреждений.

По состоянию на 23:30 было известно о семи пострадавших в результате вражеской атаки по зданию Госпрома.

По предварительным данным правоохранителей, оккупанты ударили ФАБ-500.

Фото: Харьковская ОВА Фото: Харьковская ОВА Фото: Харьковская ОВА Фото: Харьковская ОВА Фото: Харьковская ОВА Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Здание Государственной промышленности считается одним из символов Харькова. Один из первых советских небоскребов был построен в 1925–1928 годах. Его официально открыли 7 ноября 1928 года.

Здание Госпрома находится под охраной ЮНЕСКО и является памятником архитектуры.