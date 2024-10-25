Россия фактически разрезала украинский плацдарм на левом берегу Оскола и не жалеет бронетехнику для атак на Купянск. Есть ли шансы удержать город

С начала осени армия России приблизилась к Купянску на расстояние до 5 км и дошла до берега реки Оскол к югу от города.

Купянск географически похож на Киев. Город расположен на правом берегу на холмах, но имеет и левобережную часть – Купянск-Узловой. Последний является большим железнодорожным узлом, ведущим сразу в пяти направлениях.

Харьковская областная администрация еще 15 октября объявила обязательную эвакуацию гражданских из Купянска и трех близлежащих общин. Военная ситуация ухудшается, местные власти не могут обеспечить отопительный сезон, предоставление электроэнергии и гуманитарной помощи, объяснял глава ОВА Олег Синегубов.

«Фронт двигается в обе стороны», – сказал о ситуации под Купянском президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 21 октября.

Что может помочь Купянску избежать судьбы Авдеевки, Бахмута или Угледара?

Цель – разрезать плацдарм за Осколом

Левобережный плацдарм Сил обороны отграничивает от западных частей Харьковской области река Оскол.

Враг атакует сразу с севера, юга и востока. Но основной вектор атак – село Кругляковка, рассказывает Антон «Бандерас» Шмагайло, командир первой ударной роты батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр, которая держит оборону на берегах Оскола. Цель – разрезать украинский плацдарм на левом берегу реки.

Россиянам отчасти удалось это сделать, говорит он. В ходе механизированного наката отдельные части армии РФ вошли в Кругляковку.

На карте DeepState побережье села уже указано серой зоной.

Кругляковка, купянское направление и плацдарм Сил обороны на левом берегу Оскола Фото Deep State Map

В Кругляковку зашла небольшая группа вражеской бронетехники и оставила там пехотинцев, говорит подполковник Юрий Обиход, начальник секции подготовки 1-й президентской бригады оперативного назначения НГУ «Буревий», тоже защищающей Купянщину.

«Сейчас пехотинцы Сил обороны пытаются восстановить утраченное и закрыть вопрос этого якобы прорыва, – говорит он. – Трудности есть, но пока не критичные».

Тактика россиян: штурм бронетехникой и пехота

На купянском направлении Россия использует много бронетехники, говорит Бандерас. Главную роль играет первая танковая армия РФ, имеющая три танковые дивизии, рассказывает он. Штурмы четырех–шести единиц бронетехники происходят регулярно.

Типичная тактика россиян выглядит следующим образом. Сначала российская пехота «прощупывает» украинские боевые порядки, рассказывает Обиход. Если удалось захватить две–три позиции – идет механизированный накат. До шести единиц техники отвлекают внимание, а через час может идти новая колонна – до 10 единиц.

В голове колонны – хорошо защищенный танк с минным тралом, обычно Т-80, добавляет Бандерас. Танк «пробивает» дорогу, а за ним следуют БМП или МТЛБ с пехотой. «Однажды из одной БМП «высыпалось» 15 россиян. Это был рекорд», – вспоминает Обиход.

Наиболее масштабными пока были две атаки:

26 сентября враг собрал более 50 единиц бронетехники и пытался прорваться в тыл к Кругляковке и Кившаровке, вспоминает он. Батальону «Ахиллес» удалось уничтожить и повредить 40 единиц техники – бой шел почти трое суток.

19 октября враг под прикрытием дождя и тумана собрал механизированную колонну из 17 единиц бронетехники и ударил в направлении Кругляковки. Батальон уничтожил 14, но врагу все же удалось частично заскочить в деревню, говорит Шмагайло.

Усложняет работу адаптация российской бронетехники для защиты от FPV-дронов. Почти все танки сейчас имеют модификацию «черепахи», рассказывает Шмагайло. Сплошь обшитые металлическими листами, сверху имеют дополнительные резиновые чехлы и увешаны системами РЭБ настолько, что на танк устанавливают дополнительный генератор для их питания.

«Долететь до такого танка, попасть и пробить – еще тот квест, – рассказывает военный. – Уязвимых зон практически нет». Но батальон адаптируется к противодействию врага и поражает цели, уверяет он.

Усложненная логистика ВСУ

Мосты через Оскол были разрушены еще в 2022 году. Логистика на направлении тяжелая, говорит Бандерас.

Украинские военные возводят мобильные переправы, но враг подтягивает тактическую авиацию, объясняет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Враг научился обнаруживать переправы и бить по ним управляемыми авиабомбами.

«Противник обнаруживает понтонную переправу, и через полчаса она уже уничтожена», – говорит Обиход. Но даже несмотря на удары авиации, военные логисты работают по полной – подразделения и эвакуация обеспечиваются, уверяет нацгвардеец.

Разбомбленный мост, соединяющий Купянск и Купянск-Узловой Фото Getty Images

Улучшить ситуацию могло бы усиление ПВО сухопутных сил, чтобы не подпускать российские самолеты на пусковые рубежи, добавляет он.

«У нас до сих пор нет от партнеров достаточно инструментов, чтобы противодействовать российской тактической авиации», – констатирует Коваленко.

Как удержать Купянск

До конца года россияне могут выйти на границы Купянска с севера, говорит Коваленко. Но сейчас город не является приоритетом армии РФ, считает он: «Первоочередные для врага – Курахово – Покровск, а Купянск могут отложить на 2025-й».

Угроза потери в 2024-м левобережной части города и станции Купянск-Узловой вероятна, считает Бандерас. Особенно если россияне увеличат ресурсы для захвата и используют преимущества в бронетехнике, артиллерии и авиации.

Купянское направление Фото Deep State Map

Будет ли такой сценарий означать, что Россия сможет использовать железнодорожный узел для военной логистики? Нет – для этого врагу нужно отбросить украинские войска еще как минимум на 20 км от железной дороги, говорят Бандерас и Обиход.

Говорить об этом рано, поскольку активные бои продолжаются, добавляет Бандерас. «Врагу нужен левый берег от Купянска до Боровой, – говорит Обиход. – Это откроет путь для наступления в сторону Лимана и Славянска без форсирования реки».

Россияне идут ва-банк, у украинских сил есть возможность удержать Купянский плацдарм, убежден подполковник Обиход. Условие: если оборона будет стоять и будет подкреплена, в частности, беспилотниками. «Тогда можно держаться всю зиму. Дождаться, когда техники у россиян станет меньше, и продумать контратаки», – подытоживает он.