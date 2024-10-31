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Авіаудар по багатоповерхівці. У Харкові триває рятувальна операція, відомо про одного загиблого і 35 поранених

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У Харкові внаслідок влучання КАБ у багатоповерхівку загинув 12-річний хлопчик, щонайменше 35 осіб отримали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Під завалами перебуває ще один 15-річний хлопчик, триває рятувальна операція.

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Ключові факти

  • Нічна атака РФ зруйнувала підʼїзд багатоповерхівки, розбір завалів ще триває. Ймовірно, під завалами ще можуть бути люди. 
  • «Поліцейські отримали повідомлення про 15-річного хлопця, який не виходить на звʼязок. Задіяні всі необхідні підрозділи для пошуку», – написав міністр.
  • Рятувальна операція в Харкові триває. Пошуки ускладнюються значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу.
  • За попередніми даними, ворог вдарив ФАБом-500.
Авіаудар по багатоповерхівці. У Харкові триває рятувальна операція, відомо про одного загиблого і 35 поранених /Фото 1

Фото: ДСНС

Авіаудар по багатоповерхівці. У Харкові триває рятувальна операція, відомо про одного загиблого і 35 поранених /Фото 2

Фото: ДСНС

Авіаудар по багатоповерхівці. У Харкові триває рятувальна операція, відомо про одного загиблого і 35 поранених /Фото 3

Фото: ОВА

Авіаудар по багатоповерхівці. У Харкові триває рятувальна операція, відомо про одного загиблого і 35 поранених /Фото 4

Фото: ОВА

Авіаудар по багатоповерхівці. У Харкові триває рятувальна операція, відомо про одного загиблого і 35 поранених /Фото 5

Фото: ОВА

Авіаудар по багатоповерхівці. У Харкові триває рятувальна операція, відомо про одного загиблого і 35 поранених /Фото 6

Фото: ОВА

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  • Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця авіаудару по Харкову, закликавши союзників не тягнути з прийняттям рішень про допомогу.
  • «Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України», – написав він.

Контекст

28 жовтня Росія завдала ударів керованими авіабомбами по центральній частині Харкова, внаслідок атаки є пряме влучання в історичну будівлю Держпрому. Пошкоджень також зазнали житлові будинки, розташовані поруч. За даними правоохоронців, окупанти вдарили по місту ФАБ-500.

У ніч на 31 жовтня Сили ППО знищили 17 дронів і дві ракети, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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