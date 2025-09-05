Forbes Digital підписка
Бельгия против изъятия российских активов для поддержки Украины из-за угроз для евро – МИД

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Бельгия не намерена конфисковывать доходы от замороженных российских активов для передачи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в интервью Euronews 5 сентября.

  • Он объяснил, что изъятие российских активов из бельгийских банков может нанести ущерб репутации страны как финансового центра и создать риски для Евросоюза.
  • «Это стало бы негативным сигналом для других стран, также имеющих суверенные активы в Брюсселе или других частях Европы», – отметил Прево.
  • Он подчеркнул, что конфискация активов может подорвать доверие к евро. Также министр отверг идею создания отдельного инвестиционного фонда для этих активов.
  • В то же время Прево заверил, что Бельгия будет поддерживать Украину в рамках «Коалиции желающих», в частности, путем поставки самолетов и помощи в разминировании, хотя деталей не уточнил.

Контекст

Общая сумма замороженных российских суверенных активов в ЕС составляет около €211 млрд. Вместе со странами G7 и Австралией заморожено около €260 млрд в виде ценных бумаг и наличных денег.

В октябре 2024 года Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине кредита до €35 млрд. Этот кредит является частью инициативы G7 по выделению Украине $50 млрд (€45 млрд), который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Вскоре после этого страны G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд, где взнос США составляет $20 млрд. Средства будут направляться через разные каналы на поддержку украинского бюджета, военную помощь и восстановление инфраструктуры. По данным Reuters, Украина получит эти деньги до конца 2027 года.

4 сентября правительство Великобритании выделило £1 млрд из доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.

