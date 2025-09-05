Бельгія не має наміру конфісковувати прибутки від заморожених російських активів для передачі Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево в інтерв’ю Euronews 5 вересня.
Деталі
- Він пояснив, що вилучення російських активів із бельгійських банків може зашкодити репутації країни як фінансового центру та створити ризики для Євросоюзу.
- «Це стало б негативним сигналом для інших країн, які також мають суверенні активи в Брюсселі чи інших частинах Європи», – зазначив Прево.
- Він наголосив, що конфіскація активів може підірвати довіру до євро. Також міністр відкинув ідею створення окремого інвестиційного фонду для цих активів.
- Водночас Прево запевнив, що Бельгія підтримуватиме Україну в межах «Коаліції охочих», зокрема шляхом постачання літаків та допомоги в розмінуванні, хоча деталей не уточнив.
Контекст
Загальна сума заморожених російських суверенних активів у ЄС становить близько €211 млрд. Разом із країнами G7 та Австралією заморожено приблизно €260 млрд у вигляді цінних паперів і готівки.
У жовтні 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні кредиту до €35 млрд. Цей кредит є частиною ініціативи G7 щодо виділення Україні $50 млрд (€45 млрд), який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Невдовзі після цього країни G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, де внесок США становить $20 млрд. Кошти спрямовуватимуться через різні канали на підтримку українського бюджету, військову допомогу та відновлення інфраструктури. За даними Reuters, Україна отримає ці кошти до кінця 2027 року.
4 вересня уряд Великої Британії виділив £1 млрд із доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.
