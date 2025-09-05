Підписка від 49 грн
Бельгія проти вилучення російських активів для підтримки України через загрози для євро – МЗС

Олександр Пикало
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Бельгія не має наміру конфісковувати прибутки від заморожених російських активів для передачі Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево в інтерв’ю Euronews 5 вересня.

  • Він пояснив, що вилучення російських активів із бельгійських банків може зашкодити репутації країни як фінансового центру та створити ризики для Євросоюзу.
  • «Це стало б негативним сигналом для інших країн, які також мають суверенні активи в Брюсселі чи інших частинах Європи», – зазначив Прево.
  • Він наголосив, що конфіскація активів може підірвати довіру до євро. Також міністр відкинув ідею створення окремого інвестиційного фонду для цих активів.
  • Водночас Прево запевнив, що Бельгія підтримуватиме Україну в межах «Коаліції охочих», зокрема шляхом постачання літаків та допомоги в розмінуванні, хоча деталей не уточнив.

Контекст 

Загальна сума заморожених російських суверенних активів у ЄС становить близько €211 млрд. Разом із країнами G7 та Австралією заморожено приблизно €260 млрд у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні кредиту до €35 млрд. Цей кредит є частиною ініціативи G7 щодо виділення Україні $50 млрд (€45 млрд), який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Невдовзі після цього країни G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, де внесок США становить $20 млрд. Кошти спрямовуватимуться через різні канали на підтримку українського бюджету, військову допомогу та відновлення інфраструктури. За даними Reuters, Україна отримає ці кошти до кінця 2027 року.

4 вересня уряд Великої Британії виділив £1 млрд із доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.

