Украина 22 августа получила очередной транш более чем на €3 млрд в рамках программы Ukraine Facility и €1 млрд по инициативе G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Это уже шестой транш в рамках ERA и второй в рамках Ukraine Facility в этом году, сообщили пресс-службы Минфина и Минэкономики.
Подробности
- Средства будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.
- Чтобы получить очередной регулярный транш по программе Ukraine Facility, Украина выполнила реформационные шаги, предусмотренные до конца первого квартала 2025 года. Они включают такие сферы, как борьба с коррупцией, государственное управление, региональная политика, человеческий капитал, агропродовольственный сектор, цифровая трансформация, защита окружающей среды и управление государственными активами.
Контекст
В рамках инструмента Ukraine Facility на 2024–2027 годы предусмотрено около €50 млрд для Украины (€38,27 млрд – прямая бюджетная поддержка). Всего в госбюджет с 2024 года уже поступило более €22,6 млрд в рамках инструмента. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.
Общий объем макрофинансовой помощи в рамках инструмента ERA около €45 млрд финансовой поддержки, €18,1 млрд из которых является вкладом ЕС. Погашение этих кредитов будет производиться за счет доходов от замороженных в ЕС российских суверенных активов.
ЕС остается самым крупным донором финансовой поддержки Украины – €57,5 млрд за 3,5 года. За восемь месяцев 2025 года страна получила более €15,5 млрд.
