Европейский Союз получил третью часть доходов от процентов с замороженных активов российского Центробанка, направляемых на помощь Украине, сообщила пресс-служба Еврокомиссии 11 августа. Это не дополнительные средства в госбюджет Украины, средства ЕС направляет на погашение долга по программе G7 для Украины на $50 млрд.

В прошлую пятницу ЕС получил €1,6 млрд доходов, сгенерированных от процентов на средства, полученные из активов Центробанка РФ, замороженных в рамках санкций из-за войны против Украины.

Это уже третий транш: первый поступил в июле 2024-го, второй – в апреле 2025-го. Сумма покрывает поступление за первое полугодие 2025 года.

«Эта мера является частью постоянного обязательства ЕС поддерживать Украину столько, сколько нужно», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Если раньше 90% средств направлялись через Европейский фонд мира (EPF), то теперь 95% используют через Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM) для невозвратной поддержки в выплате кредитов от ЕС и двусторонних кредиторов. Остальные 5% пойдут на военные и оборонные нужды через EPF. Общий объем поддержки кредитов в рамках ULCM составляет €45 млрд.

Дополнено . Речь идет об инициативе ERA loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine). Украина уже получила $18,8 млрд от стран G7 в рамках этой программы, пояснила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласса.

Контекст

В июне 2024-го лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов, составляющих около €260 млрд.

Взнос ЕС составляет €18,1 млрд ($20 млрд). В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от ЕС €8 млрд.