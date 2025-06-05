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Бесплатный аудит и консультации для стартапов. Минцифры и УФС запустили проект Sandbox для ИИ-проектов

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

1 хв читання

Министерство цифровой трансформации и Украинский фонд стартапов (УФС) запустили Sandbox – бесплатный проект для украинских ИИ- и блокчейн-стартапов. Стартапы получат аудит продукта, а также рекомендации и консультации по юридическим, бизнес- и техническим аспектам. Об этом говорится в пресс-релизе Минцифры.

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Ключевые факты

  • Проект ориентирован на украинские стартапы, разрабатывающие продукты на базе ИИ и блокчейна для госуправления, медицины, агросектора, образования, обороны, транспорта, энергетики.
  • В рамках проекта Sandbox эксперты проверят соответствие продукта требованиям национального и международного законодательства в сфере инноваций, протестируют работу технологий, а также проконсультируют относительно бизнес-модель стартапа.
  • «Sandbox – это win-win проект для государства и стартап-экосистемы. Цель проекта – создать простое, понятное и эффективное законодательство, опираясь на приобретенный опыт и потребности технологических стартапов в сфере ИИ и блокчейна», – цитируется в релизе министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
  • В Украине насчитывается более 2600 стартапов, цитируется в релизе заместитель министра Александр Борняков. «В Sandbox стартапы смогут масштабироваться, повышать свою инвестиционную привлекательность для иностранных инвесторов и выходить на международные рынки благодаря комплаенсу с законодательством ЕС», – добавляет он.
  • Программа запускается как экспериментальный проект и будет действовать до октября 2026 года.

Контекст

В феврале 2025-го Минцифры запустило центр компетенций по искусственному интеллекту.

Должность CIAO – руководителя отдела искусственного интеллекта – занял бывший продуктовый директор Metinvest Digital Даниил Цьвок. Техническим директором (CTO) ИИ-отдела назначен экс-директор практики генеративного ИИ в крупнейшей украинской ІТ-компании SoftServe Дмитрий Овчаренко.

Задача центра искусственного интеллекта – разработка национальной ИИ-стратегии и программы инвестирования в исследование и разработку ИИ-решений, внедрение ИИ-решений в приоритетных областях (государственное управление, цифровые услуги, образование, здравоохранение и военные технологии). Также среди целей – добиться роста украинских ИИ-стартапов минимум на 50% ежегодно.

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