Министерство цифровой трансформации и Украинский фонд стартапов (УФС) запустили Sandbox – бесплатный проект для украинских ИИ- и блокчейн-стартапов. Стартапы получат аудит продукта, а также рекомендации и консультации по юридическим, бизнес- и техническим аспектам. Об этом говорится в пресс-релизе Минцифры.