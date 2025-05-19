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В «Дії» появится ИИ-агент уже в этом году

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В июне в «Дії» стартует бета-тестирование искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба 19 мая. ИИ-ассистент будет помогать находить услуги, справки, ближайший ЦНАП и скоро будет общаться голосом.

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Ключевые факты

  • На портале «Дія» запустят ИИ-агента уже в 2025 году, говорится в сообщении. И в то же время бета-тест начнется уже в июне.
  • Чтобы воспользоваться ИИ, надо будет описать свою ситуацию, и «Дія» подскажет, что делать. Например, на запрос «У меня родился ребенок» ИИ-ассистент посоветует, какие услуги нужны и как их получить.
  • В планах запуск голосового общения, автоматической отправки справок и полной цифровой поддержки 24/7.

Контекст

Минцифры запускает центр компетенций по искусственному интеллекту и назначил руководителя отдела. Ключевые цели ИИ-отдела Минцифры – разработка национальной стратегии искусственного интеллекта и рост украинских ИИ-стартапов на 50% ежегодно. Должность CIAO – руководителя отдела искусственного интеллекта – будет занимать бывший продуктовый директор Metinvest Digital Даниил Цьвок.

Техническим директором (CTO) ИИ-отдела назначен экс-директор по практике генеративного ИИ в крупнейшей украинской ІТ-компании SoftServe Дмитрий Овчаренко.

Задача центра искусственного интеллекта – разработка национальной ИИ-стратегии и программы инвестирования в исследование и разработку ИИ-решений, внедрение ИИ-решений в приоритетных областях (государственное управление, цифровые услуги, образование, здравоохранение и военные технологии). Также среди целей – добиться роста украинских ИИ-стартапов минимум на 50% ежегодно.

В приложении «Дія» планировалось запустить ИИ-ассистента уже в первом квартале 2025 года, сообщал 4 февраля вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Ассистент должен был заслушивать жалобы граждан и переадресовывать их в соответствующие государственные учреждения.

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