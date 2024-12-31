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ИИ для синих воротничков. «Метинвест» использует искусственный интеллект для выявления брака на производстве. Как это экономит ей $250 000 в год

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

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Штучний інтелект на виробництві Метінвест Ахметова /колаж Анастасия Савеленко

Горно-металлургическая группа «Метинвест» ввела на заводе «Запорожсталь» ИИ-решения для контроля качества производства Фото колаж Анастасия Савеленко

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IT-компания из группы «Метинвест» Metinvest Digital разработала ИИ-инструмент, помогающий контролировать качество изделий на «Запорожстали». Как на этом экономит компания и почему может быть сложно масштабировать решение на 11 других заводах?

Горно-металлургическая группа «Метинвест» ввела на своем предприятии ИИ-решения по контролю качества производства, рассказал руководитель R&D-центра Metinvest Digital Максим Баланюк на конференции ForbesTech 2024 в ноябре. Прогнозируемая экономия в год – $250 000.

Искусственный интеллект выявляет дефекты при производстве слябов – металлургического полуфабриката, из которого производится листовой прокат. Слябы группа производит на заводе «Запорожсталь». Рабочее название решения – ForgeCheck.

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