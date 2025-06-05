Міністерство цифрової трансформації та Український фонд стартапів (УФС) запустили Sandbox – безкоштовний проєкт для українських ШІ- та блокчейн-стартапів. Стартапи отримають аудит продукту, а також рекомендації та консультації щодо юридичних, бізнесових і технічних аспектів. Про це йдеться у пресрелізі Мінцифри.
Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.
Ключові факти
- Проєкт орієнтований на українські стартапи, що розробляють продукти на базі ШІ та блокчейну, для держуправління, медицини, агросектору, освіти, оборони, транспорту, енергетики.
- У межах проєкту Sandbox експерти перевірять відповідність продукту вимогам національного та міжнародного законодавства у сфері інновацій, протестують роботу технологій, а також нададуть консультації щодо бізнес-моделі стартапу.
- «Sandbox – це win-win проєкт для держави й стартап-екосистеми. Мета проєкту – створити просте, зрозуміле та ефективне законодавство, спираючись на набутий досвід і потреби технологічних стартапів у сфері ШІ та блокчейну», – цитується у релізі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
- В Україні налічується понад 2600 стартапів, цитується у релізі заступник міністра Олександр Борняков. «У Sandbox стартапи зможуть масштабуватися, підвищувати свою інвестиційну привабливість для іноземних інвесторів і виходити на міжнародні ринки завдяки комплаєнсу із законодавством ЄС», – додає він.
- Програма запускається як експериментальний проєкт і діятиме до жовтня 2026-го.
Контекст
У лютому 2025-го Мінцифри запустило центр компетенцій зі штучного інтелекту.
Посаду CIAO – керівника відділу штучного інтелекту – обійняв колишній продуктовий директор Metinvest Digital Данило Цьвок. Технічним директором (CTO) ШІ-відділу призначили ексдиректора з практики генеративного ШІ в найбільшій українській ІТ-компанії SoftServe Дмитра Овчаренка.
Завдання центру штучного інтелекту – розробка національної ШІ-стратегії та програми інвестування у дослідження й розробку ШІ-рішень, впровадження ШІ-рішень у пріоритетних сферах (державне управління, цифрові послуги, освіта, охорона здоровʼя та військові технології). Також серед цілей – досягти зростання українських ШІ-стартапів мінімум на 50% щорічно.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.