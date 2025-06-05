Міністерство цифрової трансформації та Український фонд стартапів (УФС) запустили Sandbox – безкоштовний проєкт для українських ШІ- та блокчейн-стартапів. Стартапи отримають аудит продукту, а також рекомендації та консультації щодо юридичних, бізнесових і технічних аспектів. Про це йдеться у пресрелізі Мінцифри.