Минцифры назначило руководителя отдела искусственного интеллекта. Кто займет должность

Минцифры запускает центр компетенций по искусственному интеллекту и назначило руководителя отдела. Об этом сообщает репортер Forbes Ukraine. Ключевые цели ИИ-отдела Минцифры – разработка национальной стратегии искусственного интеллекта и рост украинских ИИ-стартапов на 50% ежегодно.

Ключевые факты

Должность CIAO – руководителя отдела искусственного интеллекта – будет занимать бывший продуктовый директор Metinvest Digital Даниил Цьвок.

Техническим директором (CTO) ИИ-отдела назначен экс-директор практики генеративного ИИ в крупнейшей украинской ІТ-компании SoftServe Дмитрий Овчаренко.

Собеседование провели с около 100 кандидатами, топ-менеджерами технологических компаний, сказал глава Минцифры Михаил Федоров во время пресс-конференции 4 февраля 2025-го.

Задача центра искусственного интеллекта – разработка национальной ИИ-стратегии и программы инвестирования в исследование и разработку ИИ-решений, внедрение ИИ-решений в приоритетных областях (государственное управление, цифровые услуги, образование, здравоохранение и военные технологии).

Также среди целей – добиться роста украинских ИИ-стартапов минимум на 50% ежегодно.

Контекст

Украина должна принять закон о регулировании искусственного интеллекта. Так считают 45% украинцев, согласно опросу Kantar Ukraine, опубликованному в «Белой книге» регулирования ИИ в Украине. Минцифры обнародовало ее 26 июня. Документ на 30 страниц впервые подробно описывает регуляторную стратегию правительства по ИИ.

Первым за регуляцию ИИ в мире взялся Европейский Союз – в марте Европарламент принял соответствующий AI Act. Будет ли Украина идти по этому пути? На первом этапе – нет, но на втором примет закон – аналог европейскому AI Act, говорится в «Белой книге».

Гармонизация украинского законодательства с европейским позволит активнее привлекать инвестиции на украинский рынок, отмечается в документе. К концу 2023-го в Украине было 243 ИИ-компании, свидетельствует исследования AI House и Roosh. В 2023 году украинские ИИ-стартапы получили $10,8 млн инвестиций, что втрое меньше, чем в 2022-м. Количество ИИ-компаний при этом выросло на 30%.