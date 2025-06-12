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Британского дискаунтера Poundland с более чем 800 магазинами продали за £1

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Польская компания Pepco продала ритейлера Poundland за номинальную сумму в £1 американской инвестиционной компании Gordon Brothers, пишет BBC 12 июня. Последняя планирует инвестировать в сеть магазинов до £80 млн.

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Ключевые факты

  • У Poundland 825 магазинов в Великобритании и около 16 000 сотрудников. Сеть тяжело конкурировала с другими дискаунтерами, продажи в январе и феврале упали.
  • Pepco заявила, что фактически лишается неприбыльной части бизнеса. Ожидается, что соглашение улучшит «рост выручки группы, приведет к повышению доходности и маржи, а также к более сильному генерированию средств». Pepco считает, что продажа сети позволит ей сосредоточиться на своем высокодоходном бизнесе по продаже одежды и товаров общего назначения в Европе.
  • В сообщении говорится, что Poundland остается популярнейшим брендом с миллионами покупателей ежегодно. После продажи бизнес продолжит возглавлять Барри Уильямс, являющийся управляющим директором Poundland.
  • Компания продолжит работу под этим брендом в Соединенном Королевстве и под брендом Dealz на острове Мэн и в Республике Ирландия.
  • По данным источников Financial Times, Pepco поддержит бизнес, пролонгировав существующий обеспеченный кредит в размере €30 млн и предоставив овердрафт в размере €30 млн.
  • Gordon Brothers заявила, что выделит до £80 млн «на поддержку предложенного руководством плана реструктуризации и оздоровления».
  • Подробности о плане реструктуризации Poundland, который должен быть одобрен Высоким судом Англии, пока неизвестны.

Контекст

Poundland был основан в 1990 году и является популярным местом для выгодного шопинга в Великобритании, предлагая широкий ассортимент товаров: от косметики до продуктов питания, от предметов домашнего декора до канцелярских товаров – сначала все продавалось по цене £1.

Хотя в 2019 году компания официально отказалась от модели продаж за £1, ее выручка тяжело возобновляется.

Pepco Group владеет Poundland с 2016 года, но компании пришлось продать бренд после резкого падения продаж за последний год. В марте Pepco заявила, что Poundland «работает в условиях сложной ситуации в розничной торговле Великобритании, которая только усиливается».

Gordon Brothers – глобальная инвестиционная компания, ранее владевшая модным брендом Laura Ashley.

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