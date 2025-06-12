Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Британського дискаунтера Poundland з понад 800 магазинами продали за £1

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Польська компанія Pepco продала ритейлера Poundland за номінальну суму в £1 американській інвестиційній компанії Gordon Brothers, пише ВВС 12 червня. Остання планує інвестувати у мережу магазинів до £80 млн.

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Ключові факти

  • Poundland має 825 магазинів у Великій Британії та близько 16 000 співробітників. Мережа важко конкурувала з іншими дискаунтерами, продажі в січні та лютому впали.
  • Pepco заявила, що фактично позбавляється неприбуткової частини бізнесу. Очікується, що угода покращить «зростання виручки групи, приведе до підвищення прибутковості та маржі, а також до сильнішого генерування коштів». Pepco вважає, що продаж мережі дозволить їй зосередитися на своєму високоприбутковому бізнесі з продажу одягу і товарів загального призначення в Європі.
  • У повідомленні йдеться, що Poundland залишається популярним брендом із мільйонами покупців щороку. Після продажу бізнес продовжить очолювати Баррі Вільямс, який є керуючим директором Poundland.
  • Компанія продовжить роботу під цим брендом у Сполученому Королівстві та під брендом Dealz на острові Мен та в Республіці Ірландія.
  • За даними джерел Financial Times, Pepco підтримає бізнес, пролонгувавши наявний забезпечений кредит у розмірі €30 млн і надавши овердрафт у розмірі до €30 млн.
  • Gordon Brothers заявила, що виділить до £80 млн «на підтримку запропонованого керівництвом плану реструктуризації та оздоровлення».
  • Подробиці про план реструктуризації Poundland, який має бути схвалений Високим судом Англії, поки невідомі.

Контекст

Poundland був заснований у 1990 році та є популярним місцем для вигідного шопінгу у Великій Британії, пропонуючи широкий асортимент товарів: від косметики до продуктів харчування, від предметів домашнього декору до канцелярських товарів – спочатку все продавалося за ціною в £1.

Хоча в 2019 році компанія офіційно відмовилася від моделі продажу за £1, її виручка важко відновлюється.

Pepco Group володіє Poundland із 2016 року, але компанії довелося продати бренд після різкого падіння продажів за останній рік. У березні Pepco заявила, що Poundland «працює в умовах дедалі складнішої ситуації у роздрібній торгівлі Великої Британії, яка лише посилюється».

Gordon Brothers – глобальна інвестиційна компанія, яка раніше володіла модним брендом Laura Ashley.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні