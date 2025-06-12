Польська компанія Pepco продала ритейлера Poundland за номінальну суму в £1 американській інвестиційній компанії Gordon Brothers, пише ВВС 12 червня. Остання планує інвестувати у мережу магазинів до £80 млн.

Ключові факти

Poundland має 825 магазинів у Великій Британії та близько 16 000 співробітників. Мережа важко конкурувала з іншими дискаунтерами, продажі в січні та лютому впали.

Pepco заявила, що фактично позбавляється неприбуткової частини бізнесу. Очікується, що угода покращить «зростання виручки групи, приведе до підвищення прибутковості та маржі, а також до сильнішого генерування коштів». Pepco вважає, що продаж мережі дозволить їй зосередитися на своєму високоприбутковому бізнесі з продажу одягу і товарів загального призначення в Європі.

У повідомленні йдеться, що Poundland залишається популярним брендом із мільйонами покупців щороку. Після продажу бізнес продовжить очолювати Баррі Вільямс, який є керуючим директором Poundland.

Компанія продовжить роботу під цим брендом у Сполученому Королівстві та під брендом Dealz на острові Мен та в Республіці Ірландія.

За даними джерел Financial Times, Pepco підтримає бізнес, пролонгувавши наявний забезпечений кредит у розмірі €30 млн і надавши овердрафт у розмірі до €30 млн.

Gordon Brothers заявила, що виділить до £80 млн «на підтримку запропонованого керівництвом плану реструктуризації та оздоровлення».

Подробиці про план реструктуризації Poundland, який має бути схвалений Високим судом Англії, поки невідомі.

Контекст

Poundland був заснований у 1990 році та є популярним місцем для вигідного шопінгу у Великій Британії, пропонуючи широкий асортимент товарів: від косметики до продуктів харчування, від предметів домашнього декору до канцелярських товарів – спочатку все продавалося за ціною в £1.

Хоча в 2019 році компанія офіційно відмовилася від моделі продажу за £1, її виручка важко відновлюється.

Pepco Group володіє Poundland із 2016 року, але компанії довелося продати бренд після різкого падіння продажів за останній рік. У березні Pepco заявила, що Poundland «працює в умовах дедалі складнішої ситуації у роздрібній торгівлі Великої Британії, яка лише посилюється».

Gordon Brothers – глобальна інвестиційна компанія, яка раніше володіла модним брендом Laura Ashley.