Немецкая логистическая компания Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) приобрела 60% акций мультимодального терминала Eurobridge, расположенного в Закарпатской области. Об этом сообщается на официальном сайте HHLA.

Подробности

HHLA стала владельцем 60% акций компании Eurobridge Intermodal Terminal LLC. Терминал в Батево, Закарпатская область, будет функционировать как совместное предприятие под названием HHLA Eurobridge Batiovo, созданное HHLA International GmbH вместе с украинской компанией Fortior Capital LLC.

HHLA получит контрольный пакет акций и вместе со своей дочерней компанией METRANS будет заниматься дальнейшим развитием терминала. Соглашение еще должно быть одобрено антимонопольными органами Украины.

Терминал расположен недалеко от границы с ЕС, на пересечении международных железнодорожных коридоров, и имеет доступ к широкому (1520 мм) и европейскому (1435 мм) путям.

На первом этапе расширения терминал сможет обрабатывать около 100 000 TEU в год, предназначенных для перевалки контейнеров, зерна и других генеральных грузов. При необходимости его мощности могут быть увеличены.

Контекст

В настоящее время 50,1% акций HHLA принадлежит судоходной компании Mediterranean Shipping Company (MSC), оперирующей 900 морскими судами и ежегодно доставляющей 27 млн ​​TEU в 520 портов мира.

С 2001 года HHLA управляет Контейнерным терминалом Одесса (КТО), который до начала полномасштабного вторжения обрабатывал наибольший объем контейнеров в Украине, занимая 35-40% рынка.