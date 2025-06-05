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«Хорошо чувствует рынок». Офер Керзнер покупает часть бизнес-центра «Леонардо» и универмаг «Украина» в Киеве

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Бізнес-центр Леонардо та Універмаг Україна в Києві /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Покупка первой очереди БЦ «Леонардо» и ТРЦ «Универмаг «Украина» может стоить $70-100 млн. Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Группа компаний City Capital Group израильского предпринимателя Офера Керзнера покупает первую очередь БЦ «Леонардо» и ТРЦ «Универмаг «Украина» в Киеве. Продавец – ирландская банковская корпорация IBRC. Сколько могут стоить очень известные, но устаревшие коммерческие объекты столицы?

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