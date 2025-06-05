Группа компаний City Capital Group израильского предпринимателя Офера Керзнера покупает первую очередь БЦ «Леонардо» и ТРЦ «Универмаг «Украина» в Киеве. Продавец – ирландская банковская корпорация IBRC. Сколько могут стоить очень известные, но устаревшие коммерческие объекты столицы?
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