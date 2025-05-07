БЦ Silver Breeze пострадал от российской атаки на Киев

Столичный бизнес-центр Silver Breeze пострадал в результате российской атаки в ночь на 7 мая, пишет «Интерфакс-Украина».
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Подробности
- Незначительные повреждения получил центральный офис компании Bosch Ukraine, расположенный в БЦ Silver Breeze. Сотрудники не пострадали, сообщили в Bosch Ukraine.
Контекст
В ночь на 7 мая РФ атаковала Киев и область баллистикой и «шахедами». В столице есть последствия в четырех районах: известно о двух погибших и восьми травмированных, из них четверо – дети.
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