БЦ Silver Breeze пострадал от российской атаки на Киев

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Незначительные повреждения получил центральный офис компании Bosch Ukraine, расположенный в БЦ Silver Breeze. Сотрудники не пострадали, сообщили в Bosch Ukraine.

Контекст

В ночь на 7 мая РФ атаковала Киев и область баллистикой и «шахедами». В столице есть последствия в четырех районах: известно о двух погибших и восьми травмированных, из них четверо – дети.