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БЦ Silver Breeze постраждав від російської атаки на Київ

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Столичний бізнес-центр Silver Breeze постраждав унаслідок російської атаки в ніч на 7 травня, пише «Інтерфакс-Україна».

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Деталі

  • Незначні пошкодження дістав центральний офіс компанії Bosch Ukraine, розташований у БЦ Silver Breeze. Співробітники не постраждали, повідомили у Bosch Ukraine.

Контекст

У ніч на 7 травня РФ атакувала Київ та область балістикою та «шахедами». У столиці є наслідки у чотирьох районах: відомо про двох загиблих та вісьмох травмованих, з них четверо – діти.

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