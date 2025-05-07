БЦ Silver Breeze постраждав від російської атаки на Київ

Деталі

Незначні пошкодження дістав центральний офіс компанії Bosch Ukraine, розташований у БЦ Silver Breeze. Співробітники не постраждали, повідомили у Bosch Ukraine.

Контекст

У ніч на 7 травня РФ атакувала Київ та область балістикою та «шахедами». У столиці є наслідки у чотирьох районах: відомо про двох загиблих та вісьмох травмованих, з них четверо – діти.