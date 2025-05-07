БЦ Silver Breeze постраждав від російської атаки на Київ

Столичний бізнес-центр Silver Breeze постраждав унаслідок російської атаки в ніч на 7 травня, пише «Інтерфакс-Україна».
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Деталі
- Незначні пошкодження дістав центральний офіс компанії Bosch Ukraine, розташований у БЦ Silver Breeze. Співробітники не постраждали, повідомили у Bosch Ukraine.
Контекст
У ніч на 7 травня РФ атакувала Київ та область балістикою та «шахедами». У столиці є наслідки у чотирьох районах: відомо про двох загиблих та вісьмох травмованих, з них четверо – діти.
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