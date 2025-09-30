В Украине с 1 октября начнут принимать заявки на государственную компенсацию до 25% расходов на строительство или реконструкцию ферм, доильных залов и объектов по переработке животной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Подробности

Компенсация касается проектов, которые стартовали не ранее 24 февраля 2022-го и будут введены в эксплуатацию с 1 января по 30 сентября 2025 года. Речь идет об объектах по строительству или реконструкции животноводческих комплексов, доильных залов и мощностей по переработке побочных продуктов животного происхождения.

Максимальный размер компенсации – 25% от стоимости расходов (без НДС). В будущем государственная поддержка будет распространяться и на объекты, сданные в эксплуатацию в октябре – декабре прошлого и январе – сентябре текущего года.

Прием заявок продлится до 20 октября. Рассмотрение документов планируется завершить до 5 декабря 2025 года.

Чтобы подать заявку на получение государственной компенсации, необходимо:

Зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте ГАР. Открыть программу поддержки в разделе «Доступные программы». Заполнить анкету.

Контекст

Животноводство пережило серьезные вызовы из-за полномасштабной войны, разрушение логистики и оккупацию части аграрных регионов.

Однако по итогам 2024 года сельскохозяйственным предприятиям удалось нарастить надои молока до уровня выше довоенного. Как отметили аналитики Национального института стратегических исследований, достаточно высокая рентабельность молочного направления (более 40% в 2024-м) должна способствовать дальнейшему более существенному увеличению производства молока.

По данным Союза молочных предприятий Украины, несмотря на войну и потери, производство молока держит позиции и остается в тройке перерабатывающих отраслей, имеющих наибольший годовой оборот. В частности, данные Госстата свидетельствуют, что по итогам 2024 года поступление молока на перерабатывающие предприятия составило 3,2 млн т сырья, что на 10% больше, чем в 2023-м.

За годы войны переработчики не уменьшили объемы производства, открыли новые рынки, в том числе на рынок ЕС вышли 23 молочных компании. Наибольшим является спрос на сливочное масло и сухое обезжиренное молоко.

В 2024 году Украина демонстрировала положительную динамику в экспорте молочной продукции, согласно данным Ассоциации производителей молока. Натуральные объемы экспорта выросли на 8% и составили 117 730 т, а денежная выручка увеличилась на 14% – до $295 млн.

Государственный аграрный реестр (ГАР) – это электронная платформа, предназначенная для упрощения доступа аграриев к государственным программам поддержки. Она позволяет подавать заявки онлайн, отслеживать их статус и получать консультации. По данным ГАР, в 2024 году через платформу было обработано более 10 000 заявок на разные виды аграрной поддержки.