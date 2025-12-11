The Walt Disney Company и OpenAI заключили трехлетнее соглашение, согласно которому модель искусственного интеллекта для генерации видео Sora получит лицензию на использование более 200 персонажей Disney, Marvel, Pixar и Star Wars для создания коротких фан-видео. Параллельно Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI и станет одним из крупнейших клиентов компании, говорится в сообщении на сайте OpenAI.

Детали

В рамках нового партнерства Sora сможет создавать короткие видео на основе запросов пользователей, используя обширный каталог персонажей, костюмов, транспортных средств и визуальных вселенных Disney, Marvel, Pixar и Star Wars.

Платформа ChatGPT Images также получит доступ к этой интеллектуальной собственности, генерируя изображения за считанные секунды. Соглашение не охватывает использование голосов и внешности актеров.

Часть созданных пользователями коротких роликов будет доступна для просмотра на Disney+. Кроме того, Disney планирует использовать API OpenAI для создания новых продуктов и функций для Disney+, а также внедрять ChatGPT в работу сотрудников.

Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI и получает варранты на дополнительные акции. Обе стороны заявили о совместном стремлении развивать безопасный, ответственный искусственный интеллект и защищать права создателей.

Запуск видеогенерации с использованием брендов Disney ожидается в начале 2026 года.

Контекст

Сотрудничество между крупнейшим в мире развлекательным концерном и одним из мировых лидеров в сфере ИИ демонстрирует новый этап для индустрии контента. После появления Sora студии и стриминговые сервисы усиленно изучают возможности искусственного интеллекта для производства контента, оптимизации расходов и взаимодействия с аудиторией.

Для OpenAI это крупнейшая сделка по лицензированию медиабрендов, а для Disney – способ расширить пути взаимодействия с фанами своих франшиз и создать новый формат персонализированного контента, который пользователи смогут генерировать самостоятельно.

Обе компании подчеркивают, что внедрение новых инструментов будет сопровождаться усиленными политиками безопасности и контролем за использованием интеллектуальной собственности.