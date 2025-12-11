The Walt Disney Company і OpenAI уклали трирічну угоду, за якою модель штучного інтелекту для генерації відео Sora отримає ліцензію на використання понад 200 персонажів Disney, Marvel, Pixar і Star Wars для створення коротких фан-відео. Паралельно Disney інвестує $1 млрд в OpenAI та стане одним із найбільших клієнтів компанії, йдеться у повідомленні на сайті OpenAI.

Деталі

У межах нового партнерства Sora зможе створювати короткі відео на основі запитів користувачів, використовуючи великий каталог персонажів, костюмів, транспортних засобів та візуальних всесвітів Disney, Marvel, Pixar і Star Wars.

Платформа ChatGPT Images також отримає доступ до цієї інтелектуальної власності, генеруючи зображення за лічені секунди. Угода не охоплює використання голосів і зовнішності акторів.

Частина створених користувачами коротких роликів буде доступна для перегляду на Disney+. Крім того, Disney планує використовувати API OpenAI для створення нових продуктів і функцій для Disney+, а також впроваджувати ChatGPT у роботу співробітників.

Disney інвестує $1 млрд в OpenAI та отримує варранти на додаткові акції. Обидві сторони заявили про спільне прагнення розвивати безпечний, відповідальний штучний інтелект і захищати права творців.

Запуск відеогенерації з використанням брендів Disney очікується на початку 2026 року.

Контекст

Співпраця між найбільшим у світі розважальним концерном і одним зі світових лідерів у сфері ШІ демонструє новий етап для індустрії контенту. Після появи Sora студії та стримінгові сервіси посилено вивчають можливості штучного інтелекту для виробництва контенту, оптимізації витрат і взаємодії з аудиторією.

Для OpenAI це найбільша угода з ліцензування медіабрендів, а для Disney – спосіб розширити шляхи взаємодії з фанами своїх франшиз і створити новий формат персоналізованого контенту, який користувачі зможуть генерувати самостійно.

Обидві компанії підкреслюють, що впровадження нових інструментів супроводжуватиметься посиленими політиками безпеки та контролем за використанням інтелектуальної власності.