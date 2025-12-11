The Walt Disney Company і OpenAI уклали трирічну угоду, за якою модель штучного інтелекту для генерації відео Sora отримає ліцензію на використання понад 200 персонажів Disney, Marvel, Pixar і Star Wars для створення коротких фан-відео. Паралельно Disney інвестує $1 млрд в OpenAI та стане одним із найбільших клієнтів компанії, йдеться у повідомленні на сайті OpenAI.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- У межах нового партнерства Sora зможе створювати короткі відео на основі запитів користувачів, використовуючи великий каталог персонажів, костюмів, транспортних засобів та візуальних всесвітів Disney, Marvel, Pixar і Star Wars.
- Платформа ChatGPT Images також отримає доступ до цієї інтелектуальної власності, генеруючи зображення за лічені секунди. Угода не охоплює використання голосів і зовнішності акторів.
- Частина створених користувачами коротких роликів буде доступна для перегляду на Disney+. Крім того, Disney планує використовувати API OpenAI для створення нових продуктів і функцій для Disney+, а також впроваджувати ChatGPT у роботу співробітників.
- Disney інвестує $1 млрд в OpenAI та отримує варранти на додаткові акції. Обидві сторони заявили про спільне прагнення розвивати безпечний, відповідальний штучний інтелект і захищати права творців.
- Запуск відеогенерації з використанням брендів Disney очікується на початку 2026 року.
Контекст
Співпраця між найбільшим у світі розважальним концерном і одним зі світових лідерів у сфері ШІ демонструє новий етап для індустрії контенту. Після появи Sora студії та стримінгові сервіси посилено вивчають можливості штучного інтелекту для виробництва контенту, оптимізації витрат і взаємодії з аудиторією.
Для OpenAI це найбільша угода з ліцензування медіабрендів, а для Disney – спосіб розширити шляхи взаємодії з фанами своїх франшиз і створити новий формат персоналізованого контенту, який користувачі зможуть генерувати самостійно.
Обидві компанії підкреслюють, що впровадження нових інструментів супроводжуватиметься посиленими політиками безпеки та контролем за використанням інтелектуальної власності.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.