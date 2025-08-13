Forbes Digital підписка
«Дія.Картка» уже доступно в приложениях «Дія» и банков-партнеров. Как получить

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

«Дія.Картка» с 13 августа доступна в приложении «Дія» и банках-партнерах – ПриватБанк, monobank и Банк Кредит Днепр, сообщила пресс-служба Минцифры.

  • «Дія.Картка» позволяет совмещать целевые и нецелевые государственные выплаты в одном мультисчете.
  • Пользователи могут хранить на карте и собственные средства, а функция смешанной оплаты автоматически дополнит оплату с целевых счетов личными средствами в случае нехватки.
  • Открыть «Дія.Картку» можно онлайн – в несколько кликов в приложении «Дія» или приложении банка-партнера.
  • Сейчас услуга доступна в ПриватБанке, monobank и Банке Кредит Днепр, но перечень банков будет расширяться. Оформление возможно для всех совершеннолетних украинцев, имеющих паспорт и РНОКПП.
  • На «Дію.Картку» будут поступать выплаты по программам: «єКнига», «єМалятко», «Ветеранський спорт», пособие по безработице, пособие ВПЛ, пенсии, международная помощь, военные облигации и возврат вкладов. В скором времени добавятся новые, в частности «Пакунок школяра».
  • Для программ «Національний кешбек» и «єВідновлення» сохранятся отдельные карты.

Контекст

Правительство утвердило выпуск «Дія.Картки» 30 июля этого года.

«Дія.Картка» – это цифровое платежное средство, созданное в рамках проекта Министерства цифровой трансформации и украинских банков, чтобы упростить получение государственных выплат. Вместо оформления отдельных карт для каждой программы, «Дія.Картка» позволяет получать все выплаты на один счет.

Идея создать универсальную карту для госвыплат возникла в контексте реформирования социальной защиты, цифровизации финансовой помощи и борьбы с неэффективным расходованием бюджетных средств. Запуск карты также отвечает требованиям международных партнеров по прозрачности государственных выплат в период восстановления экономики.

