Кабінет Міністрів затвердив запуск «Дія.Картки» – нового інструмента для отримання державних виплат, повідомила 30 липня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. Громадяни зможуть використовувати її як єдину платформу для доступу до всіх видів грошової допомоги, а держава — для контролю цільового використання коштів.

Деталі

Новий інструмент забезпечить зручну цифрову взаємодію між державою та громадянами в питаннях грошових виплат, заявила Свириденко. За її словами, власники картки зможуть отримувати на неї пенсії, допомогу з безробіття, підтримку ВПО, грошові виплати за різними соцпрограмами, а також військові облігації.

«Дія.Картка» також стане основою для нових адресних ініціатив – таких як «єМалятко», «єКнига», «Ветеранський спорт» та «Пакунок школяра».

В уряді очікують, що впровадження «Дія.Картки» дозволить ефективніше адмініструвати грошову підтримку та зменшити нецільове використання коштів.

Контекст

Дія.Картка — це цифровий платіжний засіб, створений у рамках проєкту Міністерства цифрової трансформації та українських банків, щоб спростити отримання державних виплат. Замість оформлення окремих карток для кожної програми, «Дія.Картка» дозволяє отримувати всі виплати на один рахунок.

Ідея створити універсальну картку для держвиплат виникла в контексті реформування соціального захисту, цифровізації фінансової допомоги та боротьби з неефективним витрачанням бюджетних коштів. Запуск картки також відповідає вимогам міжнародних партнерів щодо прозорості державних виплат у період відновлення економіки.