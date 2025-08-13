«Дія.Картка» з 13 серпня доступна у застосунку «Дія» та банках-партнерах – ПриватБанк, monobank та Банк Кредит Дніпро, повідомила пресслужба Мінцифри.

Деталі

«Дія.Картка» дозволяє поєднувати цільові та нецільові державні виплати в одному мультирахунку.

Користувачі можуть зберігати на картці й власні кошти, а функція змішаної оплати автоматично доповнить оплату з цільових рахунків особистими коштами у разі нестачі.

Відкрити «Дія.Картку» можна онлайн – у кілька кліків у застосунку «Дія» або додатку банку-партнера.

Зараз послуга доступна у ПриватБанку, monobank та Банку Кредит Дніпро, але перелік банків розширюватиметься. Оформлення можливе для всіх повнолітніх українців, які мають паспорт та РНОКПП.

На «Дія.Картку» надходитимуть виплати за програмами: «єКнига», «єМалятко», «Ветеранський спорт», допомога по безробіттю, допомога ВПО, пенсії, міжнародна допомога, військові облігації та повернення вкладів. Незабаром додадуться нові, зокрема «Пакунок школяра».

Для програм «Національний кешбек» та «єВідновлення» збережуться окремі картки.

Контекст

Уряд затвердив випуск «Дія.Картки» 30 липня цього року.

«Дія.Картка» – це цифровий платіжний засіб, створений у рамках проєкту Міністерства цифрової трансформації та українських банків, щоб спростити отримання державних виплат. Замість оформлення окремих карток для кожної програми, «Дія.Картка» дозволяє отримувати всі виплати на один рахунок.

Ідея створити універсальну картку для держвиплат виникла в контексті реформування соціального захисту, цифровізації фінансової допомоги та боротьби з неефективним витрачанням бюджетних коштів. Запуск картки також відповідає вимогам міжнародних партнерів щодо прозорості державних виплат у період відновлення економіки.