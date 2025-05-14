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Доверие украинцев к Зеленскому в марте – мае выросло с 69% до 74% – опрос КМИС

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

В период с марта по май 2025 года уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому вырос с 69% до 74%, тогда как доля не доверяющих снизилась с 28% до 22%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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Подробности

  • По состоянию на первую половину мая 2025 года 74% украинцев выражали доверие президенту, а 22% не доверяли. Баланс доверия-недоверия составил +52%, что является улучшением по сравнению с мартом 2025-го, когда баланс был +41%.
Доверие украинцев к Зеленскому в марте – мае выросло с 69% до 74% – опрос КМИС /Фото 1

Инфографика: КМИС

  • Во всех регионах Украины большинство населения доверяет президенту, хотя на востоке уровень доверия несколько ниже: 60% доверяют и 33% не доверяют. В других регионах (запад, центр, юг) доверие составляет 75–77%, а недоверие – 20–22%.
Доверие украинцев к Зеленскому в марте – мае выросло с 69% до 74% – опрос КМИС /Фото 2

Инфографика: КМИС

  • Что касается вопроса проведения национальных выборов, в мае 2025 года 71% украинцев высказался против их проведения после перемирия, даже при наличии гарантий безопасности, считая, что выборы следует проводить лишь после окончательного мирного соглашения и окончания войны.
Доверие украинцев к Зеленскому в марте – мае выросло с 69% до 74% – опрос КМИС /Фото 3

Инфографика: КМИС

  • В то же время 25% поддерживают проведение выборов после перемирия или даже сейчас. По сравнению с мартом 2025 года доля сторонников выборов выросла с 19% до 25%, тогда как доля выступающих за выборы только после окончания войны уменьшилась с 78% до 71%.
  • Поддержка выборов тесно связана с уровнем доверия к президенту. Среди тех, кто не доверяет Зеленскому, 57% поддерживают проведение выборов, в то время как 38% против.
Доверие украинцев к Зеленскому в марте – мае выросло с 69% до 74% – опрос КМИС /Фото 4

Инфографика: КМИС

  • Во всех регионах Украины большинство выступает против проведения выборов, причем больше всего противников – на западе, а относительно меньше всего – на востоке, хотя и там противники выборов преобладают.

Контекст

В период со 2 по 12 мая 2025 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус», в который по собственной инициативе включил вопросы о доверии к президенту Зеленскому и отношении к проведению выборов. Опрос проводился методом телефонных интервью (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. В общей сложности было опрошено 1010 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольных правительству Украины территориях.

В выборку не включали жителей временно оккупированных территорий, хотя среди респондентов были внутренне перемещенные лица, выехавшие с таких территорий. Опрос также не охватывал граждан Украины, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и учетом дизайн-эффекта 1,3) составляет не более 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% для показателей, близких к 10%, и 1,8% для показателей, близких к 5%.

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