Довіра українців до Зеленського у березні – травні зросла з 69% до 74% – опитування КМІС

У період із березня по травень 2025 року рівень довіри до президента Володимира Зеленського зріс із 69% до 74%, тоді як частка тих, хто не довіряє, знизилася з 28% до 22%, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Деталі

Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців висловлювали довіру президенту, а 22% не довіряли. Баланс довіри-недовіри становив +52%, що є поліпшенням порівняно з березнем 2025 року, коли баланс був +41%.

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Інфографіка: КМІС

У всіх регіонах України більшість населення довіряє президенту, хоча на сході рівень довіри дещо нижчий: 60% довіряють і 33% не довіряють. В інших регіонах (захід, центр, південь) довіра становить 75–77%, а недовіра – 20–22%.

Інфографіка: КМІС

Щодо питання проведення національних виборів, у травні 2025 року 71% українців висловився проти їх проведення після перемир’я, навіть за наявності гарантій безпеки, вважаючи, що вибори слід проводити лише після остаточної мирної угоди та завершення війни.

Інфографіка: КМІС

Натомість 25% підтримують проведення виборів після перемир’я або навіть зараз. Порівняно з березнем 2025 року частка прихильників виборів зросла з 19% до 25%, тоді як частка тих, хто виступає за вибори лише після завершення війни, зменшилася з 78% до 71%.

Підтримка виборів тісно пов’язана з рівнем довіри до президента. Серед тих, хто не довіряє Зеленському, 57% підтримують проведення виборів, тоді як 38% проти. Натомість серед тих, хто довіряє президенту, 82% виступають проти виборів і лише 15% їх підтримують.

Інфографіка: КМІС

У всіх регіонах України більшість виступає проти проведення виборів, причому найбільше противників – на заході, а відносно найменше – на сході, хоча і там противники виборів переважають.

Контекст

У період із 2 до 12 травня 2025 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою включив запитання щодо довіри до президента Зеленського та ставлення до проведення виборів. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Загалом було опитано 1010 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольних уряду України територіях.

До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій, хоча серед респондентів були внутрішньо переміщені особи, які виїхали з таких територій. Опитування також не охоплювало громадян України, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і врахуванням дизайн-ефекту 1,3) становить не більше 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% для показників, близьких до 10%, та 1,8% для показників, близьких до 5%.