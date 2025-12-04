Компания Google представила рейтинг самых популярных поисковых запросов украинских пользователей за 2025 год. Первую строчку общего рейтинга, как и в прошлом году, занял запрос «график отключения света», на второй позиции – «Холостяк 2025», на третьем месте – «Игра в кальмара–2», говорится в пресс-релизе компании.

Детали

В первую десятку также вошли запросы: «лабубу», «Усик Дюбуа», «Евровидение 2025» и «НАБУ».

В категории персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, лидером стал боксер Александр Усик. Также пользователи активно искали информацию об актере и новом «Холостяке» Тарасе Цимбалюке, премьер-министре Украины Юлии Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.

В категории «Потери» наибольшее количество запросов касалось блогерки Анны Жук, политика Андрея Парубия, актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.

Среди фильмов самый высокий интерес вызвал фантастический боевик «Ущелье». Второе и третье места заняли готический фильм ужасов «Носферату» и драма «Хорошая плохая девочка». В десятку попали фильм по мотивам популярной компьютерной игры «Майнкрафт», лауреат «Оскара» фильм «Анора» и новая версия истории о Дракуле.

Среди сериалов лидером стал второй сезон «Игры в кальмара». Также в топе: новый сезон «Венздей», британская криминальная драма «Гангстерленд», украинские сериалы «Обратное направление», «Домик на счастье» и «Любовь и пламя»; турецкий сериал «Далекий город» и испанский «Бункер миллиардеров».

В категории «Покупки» лидером года стал запрос на игрушку «Лабубу». Кроме того, украинцы интересовались приобретением пикапов для ВСУ, женской военной формы и зарядных станций EcoFlow.

В 2025 году украинские пользователи чаще всего пытались выяснить значение понятий «белый билет», «НАБУ», «мобилизационное распоряжение» и «договор пожизненного содержания».

Контекст

Поисковым запросом 2022 года, который показал наибольший рост в Google, стал «карта воздушных тревог». Второй по популярности – «новости Украины», а на третьем месте – «єДопомога». Кроме того, в первую десятку вошли такие запросы, как «карта Украины», «Байрактар» и новый сезон ТВ-шоу «Холостяк».

В 2023 году самым популярным запросом стал «карта воздушных тревог». На втором месте был запрос «график отключения света», а на третьем – «Пригожин». Среди трендовых запросов года – Deep State, «Израиль» и «Каховская ГЭС».

В 2024 году среди самых популярных поисковых запросов года первую позицию занял запрос «график отключения света», на второй позиции – «Евро 2024», на третьем месте – «Сырский»