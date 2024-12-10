«График отключения света». Что украинцы искали в Google в 2024 году

Google представила рейтинг самых популярных поисковых запросов украинских пользователей. Среди самых популярных поисковых запросов года первую позицию занял запрос «График отключения света», на второй позиции – «Евро 2024», на третьем месте – «Сырский», говорится в пресс-релизе компании.

Подробности

В категории персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, лидером стал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Украинцы также активно интересовались такими людьми, как Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Харрис и Клавдия Петровна.

Что касается потерь 2024 года, то больше всего запросов было об Ирине Фарион, Алексее Навальном и Алене Делоне.

В категории «Фильмы» лидером стал украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе». На второй и третьей позициях – сиквелы популярных фильмов: анимация «Мыслями наизнанку 2» и космическая фантастика «Дюна. Часть вторая». Значительный интерес украинцев вызвал один из самых обсуждаемых фильмов года «Солтберн» и «Субстанция», а также украинский мистический фильм ужасов «Конотопская ведьма».

Среди поисковых запросов о покупках в 2024 году украинцы больше всего интересовались, где купить энергетические решения – EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Также среди самых популярных запросов в этой категории – дубайский шоколад, сквиш лапка и тюбинг.

В 2024 году украинские пользователи искали, что означают аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦПАУ и УАБ. Кроме того, украинцы пытались выяснить значение слов «терриконы», «квадроберы» и «чиназес», а также, что такое очередь отключения света и справка ОК-7.

Контекст

В 2023 году самым популярным запросом стала «Карта воздушных тревог». На втором месте был запрос «График отключения света», а на третьем – «Пригожин». Среди трендовых запросов года – Deep State, «Израиль» и «Каховская ГЭС».

Поисковым запросом 2022 года, показавшим наибольший рост в Google, стал «Карта воздушных тревог». Второй по популярности – «Новости Украины», а на третьем месте – «єДопомога». Кроме того, в первую десятку вошли такие запросы, как «Карта Украины», «Байрактар» и новый сезон ТВ-шоу «Холостяк».