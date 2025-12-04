Компанія Google представила рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів за 2025 рік. Першу сходинку загального рейтингу, як і торік, посів запит «графік відключення світла», на другій позиції – «Холостяк 2025», на третьому місці – «Гра в кальмара–2», йдеться в пресрелізі компанії.

Деталі

До першої десятки також увійшли запити: «лабубу», «Усик Дюбуа», «Євробачення 2025» та «НАБУ».

У категорії персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, лідером став боксер Олександр Усик. Також користувачі активно шукали інформацію про актора та нового «Холостяка» Тараса Цимбалюка, премʼєр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп.

У категорії «Втрати» найбільша кількість запитів стосувалася блогерки Анни Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.

Серед фільмів найвищий інтерес викликав фантастичний бойовик «Ущелина». Друге і третє місця посіли готичний фільм жахів «Носферату» та драма «Хороша погана дівчинка». До десятки потрапили фільм за мотивами популярної компʼютерної гри «Майнкрафт», лауреат «Оскара» фільм «Анора» та нова версія історії про Дракулу.

Серед серіалів лідером став другий сезон «Гри в кальмара». Також у топі: новий сезон «Венздей», британська кримінальна драма «Гангстерленд», українські серіали «Зворотній напрямок», «Будиночок на щастя» та «Кохання та полумʼя»; турецький серіал «Далеке місто» та іспанський «Бункер мільярдерів».

У категорії «Покупки» лідером року став запит на іграшку «Лабубу». Окрім цього, українці цікавилися придбанням пікапів для ЗСУ, жіночої військової форми та зарядних станцій EcoFlow.

У 2025 році українські користувачі найчастіше намагалися зʼясувати значення понять «білий квиток», «НАБУ», «мобілізаційне розпорядження» та «договір довічного утримання».

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Пошуковим запитом 2022 року, який показав найбільше зростання в Google, став «карта повітряних тривог‎». Другий за популярністю – «новини України‎», а на третьому місці – «єДопомога‎». Крім того, до першої десятки увійшли такі запити, як «карта Украины‎», «Байрактар‎» та новий сезон ТВ-шоу «Холостяк‎».

У 2023 році найпопулярнішим запитом став «карта повітряних тривог‎». На другому місці був запит «гГрафік відключення світла», а на третьому – «Пригожин». Серед трендових запитів року – Deep State, «Ізраїль» і «Каховська ГЕС».

У 2024 році серед найпопулярніших пошукових запитів року першу позицію посів запит «графік відключення світла», на другій позиції – «Євро 2024», на третьому місці – «Сирський»