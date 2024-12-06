Duty Free немецкой Heinemann продолжат работать в аэропортах Литвы. Новое соглашение рассчитано на девять лет

Государственный оператор литовских аэропортов Вильнюс и Каунас продлил на девять лет контракт с Travel Retail Vilnius (TRV) – дочерней компанией германской Gebr. Heinemann, являющейся одним из крупнейших игроков на рынке Duty Free Travel retail. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Подробности

Чтобы получить продление контракта, TRV обязалась обновить ассортимент и обеспечить «высокий уровень обслуживания клиентов» в аэропортах.

«После 17 лет работы в качестве концессионера мы смогли продемонстрировать, что являемся партнером, ориентированным на будущее», – прокомментировал продолжение сотрудничества Олег Житомирский, директор по продажам Gebr. Heinemann в Восточной Европе и Центральной Азии.

Модернизация магазинов в аэропортах – часть планов Литвы по повышению роли Вильнюсского и Каунасского аэропортов на рынке авиаперевозок Восточной Европы до 2052 года, отмечается в сообщении.

Генеральные планы развития предполагают превращение этих аэропортов в ключевые хабы Балтийского региона, даже несмотря на их близость (около 96 км).

Аэропорты имеют разную специализацию: Вильнюс ориентирован на деловых и индивидуальных путешественников, хотя там доминируют лоукостеры, такие как Air Baltic, Ryanair и Wizz Air. Каунас больше фокусируется на туристических направлениях и также полагается на бюджетных перевозчиков.

Контекст

Аэропорты в Вильнюсе и Каунасе в 2023 году обслужили 4,4 млн и 1,3 млн пассажиров соответственно. Литовские аэропорты, в которые входит также Паланга, имеют амбиции увеличить долю неавиационных услуг, в том числе розничной торговли и питания, в общем доходе. Ожидается, что к 2028 году доход от этих услуг достигнет €30 млн в результате роста трафика и увеличения расходов на пассажира.

Этот прогресс станет возможным благодаря новому семилетнему контракту с Heinemann и SSP на 13 000 кв. футов площади для ресторанов и кафе в Вильнюсе, который вступит в силу со следующего года. Согласно планам, до 2028 года коммерческая площадь литовских аэропортов увеличится на 40%, предлагая пассажирам больший выбор в сфере шопинга, питания и отдыха.

Gebr. Heinemann является одним из крупнейших на рынке travel retail. Основанная в 1879 году компания со штаб-квартирой в Гамбурге работает более чем в 100 странах и 200 международных аэропортах.