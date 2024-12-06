Duty Free німецької Heinemann продовжать працювати в аеропортах Литви. Нова угода розрахована на девʼять років

Державний оператор литовських аеропортів Вільнюс і Каунас продовжив на девʼять років контракт із Travel Retail Vilnius (TRV) – дочірньою компанією німецької Gebr. Heinemann, яка є одним із найбільших гравців на ринку Duty Free Travel retail. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Деталі

Щоб отримати продовження контракту, TRV зобов’язалася оновити асортимент і забезпечити «високий рівень обслуговування клієнтів» в аеропортах.

«Після 17 років роботи як концесіонера ми змогли продемонструвати, що є партнером, орієнтованим на майбутнє», – прокоментував продовження співпраці Олег Житомирський, директор з продажу Gebr. Heinemann у Східній Європі та Центральній Азії.

Модернізація магазинів в аеропортах – частина планів Литви з підвищення ролі Вільнюського та Каунаського аеропортів на ринку авіаперевезень Східної Європи до 2052 року, зазначається у повідомленні.

Генеральні плани розвитку передбачають перетворення цих аеропортів на ключові хаби Балтійського регіону, навіть попри їхню близькість (близько 96 км).

Аеропорти мають різну спеціалізацію: Вільнюс орієнтований на ділових та індивідуальних мандрівників, хоча там домінують лоукостери, як-от Air Baltic, Ryanair і Wizz Air. Каунас більше фокусується на туристичних напрямках і також покладається на бюджетних перевізників.

Контекст

Аеропорти у Вільнюсі та Каунасі в 2023 році обслужили 4,4 млн та 1,3 млн пасажирів відповідно. Литовські аеропорти, до яких входить також Паланга, мають амбіції збільшити частку неавіаційних послуг, зокрема роздрібної торгівлі та харчування, в загальному доході. Очікується, що до 2028 року дохід від цих послуг досягне €30 млн внаслідок росту трафіку та збільшення витрат на пасажира.

Цей прогрес стане можливим завдяки новому семирічному контракту з Heinemann і SSP на 13 000 кв. футів площі для ресторанів і кафе у Вільнюсі, який набуде чинності з наступного року. Згідно з планами, до 2028 року комерційна площа литовських аеропортів збільшиться на 40%, пропонуючи пасажирам більший вибір у сферах шопінгу, харчування та відпочинку.

Gebr. Heinemann є однією з найбільших на ринку travel retail. Заснована в 1879 році компанія зі штаб-квартирою в Гамбурзі працює в понад 100 країнах і 200 міжнародних аеропортах.