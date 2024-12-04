Польский стоп-кран. Сотни украинских бизнесменов штурмуют польский рынок, но успеха добились единицы. В чем его сложность?

В 2020 году сервис доставки медикаментов Liki24 вышел на свой первый зарубежный рынок – в Польшу. Через два года компания свернула деятельность на нем. Подобные истории – не редкость среди украинских предпринимателей. Почему польский рынок сложнее всего, чем сталкивается отечественный бизнес в других странах?

Вот несколько примеров: школа программирования GoIT, которая вышла в Польшу в 2021 году, остановила продажи на этом рынке. С 2018 года Goodwine строил алкогольного дистрибьютора в Польше. Сейчас у компании нет бизнеса в этой стране, говорит соучредитель Дмитрий Крымский. Сеть электроинструментов Dnipro-M открыла в 2023 году в соседней стране семь магазинов, два из них уже закрыли и тестируют позиционирование на этом рынке. Nemiroff, Kormotech, Biosphere, работающие в Польше более 10 лет, не могут похвастаться завоеванием рынка. Производитель детской одежды Bеmbi за 10 лет работы в Польше все еще там убыточен.

Польша остается самым крупным торговым партнером Украины среди стран ЕС. Но динамика неутешительна: с 2021-го по 2023 год товарный экспорт из Украины в Польшу снизился на 7,69%, до $4,8 млрд, свидетельствуют данные Госстата. Например, в Румынию за это время он вырос в 2,5 раза, до $3,8 млрд.

Четыре причины, почему украинским компаниям так тяжело на географически ближайшем рынке ?