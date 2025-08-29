Два самых крупных клиента Nvidia обеспечили 39% дохода компании по результатам второго квартала, свидетельствуют данные финансового отчета. Это указывает на зависимость чипового гиганта от ограниченного количества заказчиков, пишет CNBC .

Подробности

Согласно отчету Nvidia в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, клиент А принес 23% общего дохода, а клиент В – 16%. Для сравнения: год назад эти два клиента обеспечивали 14% и 11% продаж соответственно.

Примерно 50% дохода от сегмента центров обработки данных, который составляет 88% общего дохода компании, приходится на большие облачные сервисы, отметила финансовый директор Nvidia Колетт Кресс. В отчете Nvidia подчеркнула, что зависимость от нескольких клиентов в будущем может сохраняться.

Nvidia не раскрывает, кто именно клиент А и клиент В. Представитель компании отказался их называть. В отчете указано, что эти клиенты являются прямыми, то есть покупают чипы для создания систем или плат, которые затем продаются облачным провайдерам, центрам обработки данных или конечным пользователям, таким как Foxconn, Quanta или Dell.

В то же время косвенные клиенты, такие как Microsoft, Amazon или Google, покупают системы через прямых клиентов. Дополнительную загадочность создает то, что один из клиентов – компания, занимающаяся исследованиями в области ИИ.

Аналитики HSBC, в частности Фрэнк Ли, считают, что потенциал для дальнейшего роста акций Nvidia ограничен, если не будет четкости с прогнозом о расходах облачных провайдеров в 2026 году. Ли сохранил рейтинг «держать» для акций компании.

Контекст

На этой неделе Nvidia опубликовала финансовые результаты за второй квартал, показавшие доход в размере $30 млрд, что на 122% больше, чем в том же квартале прошлого года. Чистая прибыль выросла на 168%, до $16,6 млрд, а сегмент центров обработки данных принес $26,3 млрд, что составляет 88% от общего дохода.

Рост Nvidia в значительной степени связан с бумом ИИ, где ее чипы являются ключевыми для облачных вычислений и дата-центров.

Гендиректор компании Дженсен Хуанг прогнозирует, что рынок инфраструктуры ИИ достигнет $3–4 трлн к концу десятилетия. По его словам, расходы самых крупных облачных провайдеров в этом году составят $600 млрд, что вдвое больше, чем два года назад.

Помимо облачных гигантов, Nvidia привлекает новых клиентов, в частности компании, которые создают специализированные ИИ-сервисы, а также иностранные правительства, инвестирующие в «суверенный ИИ». Ожидается, что в текущем году такие проекты принесут компании $20 млрд дохода.