Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг добился от администрации президента США Дональда Трампа разрешения на продажу в Китае «урезанного» ИИ-чипа H20 . Этим решением он переломил предварительный жесткий курс США на экспортные ограничения. Как ему удалось убедить Трампа и достигнуть капитализации Nvidia в $4 трлн? Главное из материала WSJ

После серии личных встреч в Вашингтоне и Пекине гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг убедил президента США Дональда Трампа, что запрет на поставку американских чипов в КНР лишь подтолкнет китайские компании в технологическую автономию и усилит конкурентов США. Одна из главных угроз для Nvidia – китайская компания Huawei.

Хуанг подкрепил свои аргументы обещанием инвестировать в рынок США до $500 млрд и представил Трампу схему, показывающую экономические риски от жестких пошлин. В разговоре с президентом США гендиректору Nvidia удалось добиться неожиданного разрешения на экспорт чипа H20 – специально созданной для Китая уменьшенной версии флагманского ИИ-чипа.

В ответ Пекин разблокировал сделку американских производителей ПО на $35 млрд и остановил антимонопольное расследование против Nvidia, которое длилось почти год и блокировало сделки компании. Поэтому китайское правительство уже было настроено на торговое потепление.

В то же время Трамп выставил условие – 20% от китайских продаж H20 должны идти в федеральный бюджет. Хуанг не растерялся и вышел со встречным предложением. Он предложил 15%, параллельно заручившись обещанием освободить инвесторов в США от 100% тарифов на импорт полупроводников. На это Трамп и согласился.

После объявления новости об уменьшении обязательственного процента от продаж акции Nvidia выросли на 4%, а капитализация компании превысила рекордные $4 трлн.

В марте 2025-го Дженсен Хуанг на конференции Nvidia GTC 2025 презентовал графический процессор Blackwell, значительно усиливающий чипы Фото Getty Images

От геймеров к политикам

В последние годы политика США в отношении Китая в сфере технологий оставалась жесткой. Администрации как Трампа при его первом президентском сроке, так и экс-президенте США Джо Байдена вводили строгие ограничения на экспорт передовых чипов, ссылаясь на угрозы национальной безопасности. Для Nvidia это означало стремительное падение доли на китайском рынке с 95% до 50% и угрозу потерять ключевой источник дохода.

Хуанг ранее избегал прямого участия в лоббизме и посвящал больше времени геймерам. Он передавал все дела, связанные с правительством, своим заместителям, пишет WSJ. Но в 2023 году он был вынужден изменить подход и выйти на личный контакт с политическими лидерами, когда присоединился к гендиректорам Intel и Qualcomm в лоббистской кампании против новых ограничений на продажу технологий Китая.

В дальнейшем Хуанг проиграл в противостоянии с CEO Tesla Илоном Маском и республиканскими «ястребами» в команде Трампа, которые убедили президента усилить ограничения. Умелая комбинация экономических аргументов, обещаний инвестиций и поддержки влиятельных союзников в Белом доме позволила Хуангу переломить ситуацию в свою пользу.

Дженсен Хуанг представляет самый маленький ИИ-суперкомпьютер на конференции Nvidia GTC 2025 Фото Getty Images

Военная угроза чипов

Разрешение на экспорт чипов H20 может стать прецедентом, когда коммерческие интересы повлияли на пересмотр политики национальной безопасности США. Это укрепляет зависимость китайских технологических компаний от экосистемы Nvidia, но в то же время вызывает острую критику в Конгрессе из-за опасений, что чипы косвенно усилят военный потенциал КНР.

В Nvidia считают страх от массовой перепродажи чипов китайским военным или другим противникам преувеличенным. Пекин счел бы такой шаг рискованным, ведь Вашингтон в любой момент может перекрыть доступ, говорил Хуанг в интервью CNN в июле 2025-го.

Китай хочет использовать Хуанга для дальнейшего смягчения экспортного контроля, в то время как администрация Трампа, вероятно, будет рассматривать продажу следующих поколений «урезанных» чипов как предмет новых переговоров, заключает WSJ. В центре внимания уже оказалась архитектура графических процессоров Blackwell, что будет определять технологический баланс сил между США и Китаем в ближайшие годы.

«Я надеюсь завезти в Китай больше совершенных чипов, чем H20, – заявил Хуанг во время визита в Пекин. – Все, что нам разрешено продавать в Китае, будет постоянно улучшаться».